В Новосибирске состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

Новые материалы, системы пожарной безопасности и огнезащиты, проблема борьбы с контрафактом и новые ГОСТы стали основными темами обсуждения Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Новосибирске. В сердце Сибири 25 октября собрались представители крупнейших производителей огнезащитной продукции систем пожаротушения, а также специалисты проектных, сервисных и монтажных фирм, МЧС России, компаний – дилеров, общественных организаций.

Среди них – «Спецавтоматика» (Бийск), «ПО ХимЦентр» (Новосибирск), «ОБО Беттерманн», «Абсолют Сибирь», «Тизол», Knauf, «О3-Коутингс», «НОРТ», Rockwool, «Унихимтек», «ОгнеХимЗащита», Алтайское краевое отделение ВДПО, кемеровский «Кузбасспожсервис». Экспертами конференции выступили зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин, начальник сектора кабельных изделий и силового электрооборудования ВНИИПО МЧС Андрей Варламкин и и.о. начальника ИПЛ по Новосибирской области Вячеслав Кавецкий.

Конференцию открыла руководитель отдела маркетинга «Спецавтоматики» Анастасия Байкулина. Она рассказала краткую историю компании и о разработках в сфере защиты объектов от пожаров. По словам Байкулиной, «Спецавтоматика» действует с советских времен и в этом году отметила 46-летнюю годовщину, за эти годы компания всегда занималась системами пожаротушения. Более того, предприятию удалось сохранить 8 филиалов по всей России. Среди разработок специалист отметила, в частности, устройства для тушения пожаров на складах – «Специальные оросители быстрого реагирования» (СОБР). Агрегаты обладают большой интенсивностью и способны тушить склады до 14 метров в высоту. Также, по словам Анастасии Байкулиной, «Спецавтоматика» является единственными производителем в России аспирационных извещателей, и сегодня компания выпускает уже четвертую версию этих систем.

Руководитель отдела маркетинга ПО «Спецавтоматика» Анастасия Байкулина

Тему защиты объектов от пожаров продолжил менеджер по продукту «BSS Системы» компании «ОБО Беттерманн» Евгений Кандрашкин. Он затронул проблему контроля реализации проекта в сфере огнезащиты и отметил, что на «сыром» объекте есть риск возникновения пожара с человеческими жертвами.

«Дабы не допустить этих вещей, мы как производитель, в том числе, и огнестойких систем, взаимодействуем на всех этапах строительства – начиная от службы заказчика, с проектировщиками, монтажной организацией, службой технического надзора. Наш инженерный центр помогает разработать и применить решения, которые сертифицированы и имеют право на существование», – сказал Кандрашкин.

Менеджер по продукту «BSS Системы» компании «ОБО Беттерманн» Евгений Кандрашкин

Он на «живом» примере показал примеры правильного монтажа огнестойких кабельных линий и инженерных систем на одном из объектов, добавив, что эти правила буквально «написаны кровью». Евгений Кандрашкин рассказал и об инновационном решении «ОБО Беттерманн» в сфере контроля толщины огнезащитного покрытия кабеля. ЛКМ, по словам специалиста, на заводе наносит робот на стеклоткань. Затем, при монтаже, достаточно обернуть трассу этой стеклотканью и закрепить специальной лентой.

Конференция не могла обойтись и без местного производителя огнезащитных покрытий – «ХимЦентр». Коммерческий директор предприятия Андрей Задков отметил два основных конкурентных преимущества компании: наука – разработка качественной и недорогой продукции, производство – выпуск и проверка материалов. По его словам, заводу приходится работать на иностранном сырье, но, благодаря науке, «ХимЦентр» держит цены на продукцию с учетом требований рынка.

Коммерческий директор ПО «ХимЦентр» Андрей Задков

Региональный представитель сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Rockwool Николай Никитин, представил решения компании в сфере пожаробезопасности, отметил размах работы концерна в России. На территории нашей страны действуют четыре завода: в Ленинградской, Московской и Челябинской областях, Татарстане. Последний, по его словам, признан самой крупной в мире площадкой, выпускающей изделия из минеральной ваты.

Начальник отдела огнезащитных материалов уральского «Тизола» Андрей Конышев переключил внимание публики на проблему контрафакта.

«Количество “левых” сертификатов в нашей области огнезащиты превышает 90 %»,– заявил эксперт. По словам Конышева, даже в «лихие» 90-е не было такого разгула контрафакта как сейчас. Он подчеркнул, что в засилье контрафакта виновато, прежде всего, государство, которое никак не борется с этим явлением. Среди виновных Конышев упомянул Минстрой, Минпромторг и МЧС.

Начальник отдела огнезащитных материалов компании «Тизол» Андрей Конышев

Конференцию продолжил продукт-менеджер Knauf Артем Сарычев. Специалист представил разработки компании в сфере конструктивной огнезащиты, испытаниях материалов под нагрузкой и без нее. Он добавил, что Knauf поставляет продукцию комплексом под любую задачу. Региональный представитель «О3-Коутингс» Денис Меренков «разбудил» аудиторию зажигательным видеороликом, приуроченным к 9-летию компании, и рассказал о структуре Группы О3 и разработках в сфере огнезащиты, а также затронул особенности работы с объектами нефтегазового комплекса.

К проблемам борьбы с контрафактом участников конференции вернул начальник нормативно-технического отдела Риназ Каримов ижевского «НОРТа». Он рассказал о случаях подделок продукции компании и способах борьбы с подделками. «НОРТ», по словам Каримова, работает с проектировщиками, обращает внимание на эту проблему, выступая на подобных конференциях, детально подходит к заверке документов и использует «секретный» ингредиент – вводит специальные метки в составы, которые с точностью до 100 % позволяют опознать продукцию.

Члены президиума конференции, слева направо: вице-президент НСОПБ Олег Ламкин, начальник сектора ВНИИПО МЧС Андрей Варламкин и и.о. начальника ИПЛ по Новосибирской области Вячеслав Кавецкий

Эстафетную палочку Андрею Варламкину передал Олег Ламкин. Представляя докладчика, эксперт сделал реверанс в сторону организаторов конференции – ИД «МедиаПро».

«Это, пожалуй, единственное предприятие, проводящее конференции, которое приглашает проектировщиков для того, чтобы посмотреть не на существующее положение дел, а на перспективу их развития», – сказал Ламкин.

Специалист — разработчик ВНИИПО МЧС Андрей Варламкин в сфере электрооборудования затронул несколько тем: особенности нового ГОСТа «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования безопасности. Методы испытаний на огнестойкости», своды правил и технические требования к кабельным проходкам, электрооборудованию, проблемы проектирования электротехнических систем, применение норм на практике. Эксперт упомянул казус правильного использования кабельной проходки и неподходящей для этого монтажной пены, которая привела к разрушению конструкции. Олег Ламкин, продолжая тему пожаробезопасности, окунулся в историю огнезащиты. Специалист припомнил огнезащитную обмазку, которую применяли в блокадном Ленинграде, отметив, что она держится до сих пор. Также Ламкин проанализировал действующие нормы и правила, методы расчетов проектов и применение решений для огнезащиты объектов.

Добавим, следующая Международная конференция, посвященная пожаробезопасности, пройдет в Тюмени 29 ноября. Сейчас идет прием заявок на конференцию «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».

Материалы конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Новосибирске:

Особенности проектирования и монтажа противопожарных инженерных систем, «ОБО Беттерманн»

Опыт применения огнезащитных материалов «Кедр», ПО «ХимЦентр»

Решения НОРТ по защите продукции от подделок, НПО «НОРТ»

Решения компании О3 для огнезащиты строительных конструкций, «О3-Коутингс»

Огнезащитные решения Rockwool, Rockwool

Огнезащитные Решения, «Абсолют Сибирь»

Нормативно-правовые акты о требованиях к кабельным линиям и электропроводкам систем противопожарной защиты, Андрей Варламкин, ВНИИПО МЧС России

Средства огнезащиты кабелей , Андрей Варламкин, ВНИИПО МЧС России

Современное состояние и перспектива развития требований нормативной документации в области огнестойкости, Олег Ламкин, вице-президент НСОПБ