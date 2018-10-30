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ВНИИПО допускает применение в системах безопасности только медных кабелей

Наталья Кузнецова 30.10.2018 В России, Новости

В системах безопасности необходимо использовать только медную электропроводку, сообщил «Огнепорталу» начальник сектора кабельных изделий и силового электрооборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Варламкин.

Специалист на конференции   «Огнезащита и пожарная безопасность» прокомментировал изменение свода правил, касающееся использования кабеля с алюминиевыми жилами. По данным ТАСС, Министерство строительства и ЖКХ РФ утвердило по инициативе «Русала» поправки к своду правил «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», допустив применение ранее запрещенной алюминиевой электропроводки.  Изменения вступят в силу 19 марта 2019 года.

По словам Андрея Варламкина, специалисты пока не проводили эксперименты на безопасность, испытания на горючесть и распространение горения таких проводов. При этом на площадке ВНИИПО прошли исследования контактных групп, и они закончились положительно. Как дальше покажет себя алюминиевая проводка – сложно сказать.

«Ранее такие кабели были запрещены, поскольку алюминий при нагреве расширяется. Соответственно, под токовой нагрузкой кабель увеличивается в размерах. Когда нагрузка снимается, все отражается на контактных соединениях, вследствие чего случается короткое замыкание. Сейчас эта рецептура «отработана»: она направлена на то, чтобы избежать этих расширений. Для систем безопасности по-прежнему должны применяться  только кабели с медными жилами», – рассказал Андрей Варламкин.

Добавим, собеседник  выступил экспертом на Международной конференции  «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие прошло в Новосибирске  26 октября.

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