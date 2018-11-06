Ученые Сингапура создали основу для огнезащиты из бутылок

Ученые Национального университета Сингапура попытались убить двух зайцев – решить проблему переработки пластиковых бутылок и создать новый полезный продукт. В результате исследований появился аэрогель, который можно применять в качестве огнезащитного материала.

Как сообщает Национальный университет Сингапура, команда во главе с профессорами Хай Мином Дуонгом и Нан Фан-Тьеном создали материал на основе переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ). Новый продукт представляет собой легкий, пористый, гибкий и прочный материал. Разработка является неплохим сорбентом, поглощающая способность которого в 7 раз превосходит иные материалы. Аэрогель может поглощать и удерживать немалое количество различных вещество (масло, нефть, грязь). Также материал можно использовать в качестве фильтра в защитных масках.

Ученые не раскрывают секрет получения и производства аэрогеля. Отмечается лишь, что способ достаточно простой: бутылки из-под безалкогольных напитков измельчаются, а дальше подвергаются химической обработке. Технология позволяет наладить выпуск аэрогеля в промышленных масштабах. Помимо простоты производства и универсальности специалисты выявили еще одно важное свойство материала – возможность использования в противопожарной отрасли.

Если аэрогель обработать огнезащитными материалами, то он выдерживает температуру до 620 градусов по Цельсию.

«Аэрогель, покрытый огнезащитными химикатами, выдерживает температуру до 620 градусов по Цельсию. Эта термостойкость в семь раз выше нормативов покрытий для пожарных»,– сообщает университет.

Разработка в огнеупорном варианте может быть использована в качестве недорогого материала для боевой одежды пожарных. Кроме того, такой аэрогель можно применять в высотных зданиях как маску-противогаз и в составе огнестойкой одежды.

Ученые уже подали документы на получение патента на свою разработку. На этом работа над аэрогелем не заканчивается: специалисты продолжают изучать свойства продукта и поиск новых сфер его применения.

Фото: nus.edu.sg