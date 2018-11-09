В «Моглино» появится завод CLT — панелей

В особой экономической зоне «Моглино» появится производство огнестойких CLT — панелей из массивной древесины, сообщает правительство Псковской области. Инициатор проекта, компания «Термохольтц», получила статус резидента ОЭЗ.

Бизнес-проект экспертный совет зоны одобрил три месяца назад, 21 августа, и рекомендовал заключить соглашение с инвестором. «Термохольтц» планирует вложить в площадку 520 млн рублей, мощность производства составит до 8 тыс. квадратных метров в месяц (96 тыс. в год). Запуск предприятия запланирован на первый квартал 2020 года. Сейчас специалисты «Термохольтц» работают над проектом будущего предприятия.

Отметим, компания, по данным федеральной налоговой службы, была создана в июле 2018 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей и зарегистрирована в деревне Родина Псковской области. «Термохольтц» возглавляет Артур Слесарчук. Владельцем фирмы является бизнесмен Рашит Минибаев, которому помимо «Термохольтца» принадлежат еще пять компаний: «Интер» (Ямал), «Звезда», «Строймонтаж», «Газстройтехнологии» и «Стройхолдинг» – зарегистрированы в Башкирии.

Как писал «Огнепортал», в июле 2018 года лесопромышленная компания Segezha Group заявила о планах по строительству завода CLT- панелей. Производство появится на базе Сокольского деревоперерабатывающего комбината. Мощность площадки превысит 35,4 тыс. кубометров продукции в год, объем инвестиций – 1,2 млрд рублей.

Фото: ledinek.com