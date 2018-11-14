Компания О3 восстановила мемориал Советским воинам в Южно-Сахалинске

Следуя миссии «ЗАЩИТИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» и корпоративным ценностям, Компания О3 осуществила защиту памятника культуры в регионе, где был реализован наш проект. В 2018 году в городе Южно-Сахалинске Компания О3 реализовала проект по антикоррозионной и огнезащите всех внутриплощадочных объектов первой очереди строительства Сахалинской ГРЭС-2.

Параллельно с работами на Сахалинской ГРЭС-2 специалисты Компании О3 вели благотворительный проект по восстановлению и защите от коррозии памятника культуры – Мемориала Советским воинам, павшим в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в 1945 г. Будущее невозможно без исторического прошлого, защищая историческое и культурное наследие страны, мы вместе защищаем наше будущее!

Шесть боевых орудий времен Второй мировой войны были установлены на верхней площадке площади Славы в 2013 году. За пять лет под открытым небом военная техника сильно пострадала. На танках и пушках облупилась краска, на некоторых деталях появилась сквозная ржавчина.

Восстановление Мемориала в городе Южно-Сахалинск включало в себя этапы:

удаление старого покрытия;

удаление следов коррозии и ржавчины;

нанесение антикоррозионного грунта;

нанесение декоративного покрытия.

Для антикоррозионной защиты Мемориала были выбраны материалы ТРИОКОР МАСТИК 4500 и ТРИОКОР ФИНИШ 5500.

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