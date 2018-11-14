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Компания О3 восстановила мемориал Советским воинам в Южно-Сахалинске

Анастасия Крутикова 14.11.2018 В России, Новости

Следуя миссии «ЗАЩИТИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ» и корпоративным ценностям, Компания О3 осуществила защиту памятника культуры в регионе, где был реализован наш проект. В 2018 году в городе Южно-Сахалинске Компания О3 реализовала проект по антикоррозионной и огнезащите всех внутриплощадочных объектов первой очереди строительства Сахалинской ГРЭС-2.

Параллельно с работами на Сахалинской ГРЭС-2 специалисты Компании О3 вели благотворительный проект по восстановлению и защите от коррозии памятника культуры – Мемориала Советским воинам, павшим в боях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов в 1945 г. Будущее невозможно без исторического прошлого, защищая историческое и культурное наследие страны, мы вместе защищаем наше будущее!

Последствия коррозии на боевых орудиях времен Второй мировой войны

Шесть боевых орудий времен Второй мировой войны были установлены на верхней площадке площади Славы в 2013 году. За пять лет под открытым небом военная техника сильно пострадала. На танках и пушках облупилась краска, на некоторых деталях появилась сквозная ржавчина.

Отреставрированный Мемориал Советским воинам в Южно-Сахалинске

Восстановление Мемориала в городе Южно-Сахалинск включало в себя этапы:

  • удаление старого покрытия;
  • удаление следов коррозии и ржавчины;
  • нанесение антикоррозионного грунта;
  • нанесение декоративного покрытия.

Для антикоррозионной защиты Мемориала были выбраны  материалы ТРИОКОР МАСТИК 4500 и ТРИОКОР ФИНИШ 5500.

Отреставрированный Мемориал Советским воинам в Южно-Сахалинске

Эти и другие новости читайте на официальном  сайте Компании О3.

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