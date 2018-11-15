Физики — ядерщики создали термостойкий пенопласт

Южноуральские ученые Всероссийского НИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Российский Федеральный Ядерный Центр, ВНИИТФ, Снежинск Челябинской области) разработали способ получения термостойкого пенопласта высокой плотности. Технология позволяет изготавливать материал из отечественного сырья, сообщает пресс-служба ВНИИТФ.

Метод запатентовали специалист ядерного центра Евгений Седов с коллегами – Г.В. Котко и И. Ю. Андреевой (их имена институт не расшифровывает). По словам Седова, способ заключается в предварительной термообработке, измельчении и смешивании компонентов, прессовании композиции. Затем происходит вспенивание и термообработка пенопласта. В процессе материалу модно придать необходимую форму.

«Повышенную термостойкость обеспечивает не только природа полимерной основы, а также вводимый высокопористый и термостойкий наполнитель», – отметили в ВНИИТФ.

Материал способен сохранять свои характеристики при многократном воздействии температуры до 250 градусов по Цельсию.

Сейчас ученые продолжают работать над совершенствованием своей разработки.

Напомним, годом ранее стало известно о разработке пермских ученых – самозатухающий пенопласт. Материал в отличие от аналогов не выделяет вредные вещества.

Фото: dachnoe-delo.ru