Производство минваты выросло более чем на 8 %

Отечественные производители в январе-октябре 2018 года увеличили выпуск продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» относительно аналогичного периода 2017 на 8,3 %. Об этом следует из данных «Единой межведомственной информационно-статистической системы» (ЕМИСС).

За 10 месяцев объемы производства минваты составили 31,84 млн кубометров, годом ранее – 29,39 млн. В октябре 2018 года выпуск продукции сократился на 1 % – с 3,48 млн кубометров до 3,46 млн, относительно октября 2017 практически не изменился (-0,6 %).

В тройку крупнейших производителей по итогам января -октября ­вошли предприятия Центрального, Приволжского и Уральского федерального округов, на которые пришлось соответственно ­35 , 21,3 и 16,4 % от всего объема.

Компании Центра страны выпустили 11,257 млн кубометров, что на 13 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 9,95 млн. В Поволжье производство изделий из минеральной ваты выросло на 5 % – с 6,467 млн кубометров до 6,8 млн. Максимальный темп роста из тройки лидеров отмечен на Урале – 20,9 %. За 10 месяцев производители дали рынку 5,2 млн кубометров против 4,3 млн в январе-октябре 2017 года.

Добавим, 29 ноября в Тюмени пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». На ней с докладами выступят один из крупнейших производителей изделий из минеральной ваты и огнезащитных материалов Урала компания «Тизол» (Нижняя Тура, Свердловская область) и мировой лидер в сфере негорючей теплоизоляции Rockwool. Заявки на участие в конференции принимаются до 28 ноября.

Фото: mpaneli.ru