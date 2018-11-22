«ТехноНИКОЛЬ» продала активы «ЗНОиМ»

Компания «ТехноНИКОЛЬ» объявила о продаже «Завода нестандартного оборудования и металлоизделий» («ЗНОиМ», Белгород). Активы предприятия купил один из основателей ГК Isovol и бывшему акционеру компании Сергей Буренин. Сделка позволит корпорации стать поставщиком сырья для нового партнера.

Как сообщает пресс-служба корпорации, Буренину отошел комплекс по выпуску сэндвич-панелей (бренды BELPANEL и PIRPANEL) и окрашиванию рулонной оцинкованной стали (SELTON). Сергей Буренин оплатил активы из собственных средств. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Генеральный директор «ТехноНИКОЛЬ» Владимир Марков отметил, что продажа «ЗНОиМ» означает сокращение непрофильных активов. Сделка позволит повысить эффективность бизнеса и сохранить концентрацию на приоритетных направлениях. Корпорация, в свою очередь, продолжит поставлять предприятию сырье для выпуска сэндвич-панелей.

«Таким образом, “ЗНОиМ” становится нашим клиентом и, учитывая то, что Сергей Буренин строил компанию, обладает компетенциями в ее успешном развитии, у “ТехноНИКОЛЬ“ появляется еще один надежный партнер», – сказал Владимир Марков.

Корпорация отмечает, что доля завода на российском рынке сэндвич-панелей составляет 5 % при емкости в 35 млн квадратных метров, а сама компания входит в пятерку крупнейших производителей и при этом строит амбициозные планы. Сергей Буренин заявил, что в 2025 году компания планирует стать лидером российского рынка. К слову, мощности предприятия составляют 3 млн квадратных метров сэндвич-панелей в год или 8,5 % от емкости рынка.

Добавим, по данным Федеральной налоговой службы, Сергей Буренин возглавил «ЗНОиМ» в августе 2018 года.

Как писал «Огнепортал», «ТехноНИКОЛЬ» осенью 2017 года получила одобрение от Федеральной антимонопольной службы на покупку 100 % акций «Завода нестандартного оборудования и металлоизделий». В апреле 2018 года компания объявила о закрытии сделки. Соглашение со стороны ГК Isovol подписали акционеры Сергей Буренин и Олег и Изотов. В сделку вошли активы по производству сэндвич-панелей, огнезащиты, звукоизоляции, теплоизоляции из минеральной ваты и иной продукции. В июне президент «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников заявил о том, что корпорация инвестирует в развитие «ЗНОиМ» 600 млн рублей.

Фото: kommersant.ru