В Тюмени проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В Тюмени сегодня, 29 ноября, проходит Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». На площадке отеля «Евразия» собрались специалисты — производителей огнезащитной продукции и систем пожаротушения, сотрудники нефтегазовых компаний, испытательных пожарных лабораторий, МЧС, эксперты в сфере пожаробезопасности. Среди них – компании НИПИ «Нефтегазпроект», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ВНИИПО МЧС, «Гипротюменнефтегаз», «Красноярскгазпром нефтегазпроект», «КогалымНИПИнефть», «Газпром проектирование».

Конференция состоит из трех сессий. В первой выступают представители производителей огнезащитных материалов: компании «Тизол»,Rockwool, AkzoNobel, «О3-Коутингс» и «Гермоизол». Сессию огнезащитчиков завершает эксперт конференции – начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков с докладом о проблемах применения и использования огнезащитной продукции для строительных конструкций.

Вторая сессия посвящена активным системам пожаротушения. На ней о своих разработках и решении проблем пожаробезопасности на объектах НГК рассказывают специалисты компаний «Пожарная автоматика сервис», «ОСК Групп», Securiton Rus, «Технос-М+». В конце второй сессии выступит еще один эксперт конференции – начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров, ФГБУ ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов. Его доклад посвящен противопожарной защите складов нефтепродуктов.

Мероприятие завершит интерактивная сессия вопросов и ответов. Ее проведут эксперты: вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин, Андрей Пехотиков и Сергей Копылов.

Спонсором конференции выступила компания «ОгнеХимЗащита» (Санкт-Петербург).