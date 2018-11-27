ЕАЭС унифицирует стандарты в сфере пожаробезопасности и огнезащиты

Евразийская экономическая комиссия начала обсуждение проекта решения о перечне стандартов в сфере пожаротушения и пожарной безопасности. Документы были 19 ноября опубликованы на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Нормативный акт вводит перечень международных, межгосударственных и межнациональных стандартов, применение которых позволит обеспечить исполнение технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Документ разработали специалисты департамента технического регулирования и аккредитации.

Как отмечает ЕАЭС, цель документа – актуализация и единство требований к средствам пожаротушения и пожаробезопасности, методов испытаний на территории Евразийского экономического союза (Армения, Россия, Киргизия, Казахстан и Беларусь). Список включает 86 стандартов России, 22 стандарта Казахстана и 73 документа Беларуси, а также 12 межгосударственных стандартов.

Среди них – ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Методы определения огнезащитной эффективности», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».

Общественное обсуждение завершится 18 января 2019 года. Ознакомиться с проектом решения и списками стандартов в сфере пожаротушения можно на Интернет-ресурсе ЕАЭС.

Фото: egyfireprotection.com