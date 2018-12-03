В Тюмени прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

Проблемы контрафакта, сертификации огнезащитной продукции и эффективности систем пожаротушения на площадках нефтехимической промышленности стали основными темами Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятие прошло в Тюмени 29 ноября.

Конференция привлекла внимание как производителей огнезащитной продукции и систем пожаротушения, так и представителей НГК. Среди последних –«Гипротюменнефтегаз», тюменский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть», «Красноярскгазпром нефтегазпроект», НИПИ «Нефтегазпроект», «Тюменьнефтегазпроект», «Газпром проектирование», «Институт “Нефтегазпроект”», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».

Генеральный директор ИД «МедиаПро» Сергей Евсеев поприветствовал участников, обозначив начало первой сессии, посвященной огнезащитным материалам. В ответ вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин вручил организаторам конференции приветственный рапорт от Национального союза организаций в области обеспечения пожарной безопасности с подписью президента Сергея Серегина с пожеланиями плодотворной работы, сотрудничества и успехов.

Конференцию открыл региональный представитель сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» компании Rockwool Дмитрий Гончаров. Он затронул тему несоответствия сертификатов на материалы заявленным характеристикам. В качестве примера специалист привел испытания Ассоциации «Росизол», которая 20 ноября опубликовала протокол проверки продукции нижегородского производителя «Альтернатива» (материал огнезащитный теплоизоляционный базальтовый марки ОБМ-5Ф, кашированный алюминиевой фольгой). Эти материалы были заявлены как негорючие. В ходе лабораторных испытаний специалисты пришли к выводу, что это не так.

«Это говорит о том, что не все сертификаты, которые есть на рынке, соответствуют действительности, и здесь нужно начинать бороться. Можно запрашивать протокол испытаний – его может предоставить производитель, которому нечего скрывать. Если будет “вилять”, то тут уже можно задуматься о применении такого материала»,– сказал Дмитрий Гончаров.

Тему проблемных сертификатов продолжил заместитель главного инженера по развитию «Тизола» Евгений Кузнецов. Он отметил, что сейчас на рынке существует конкуренция между сертификационными центрами, а МЧС не участвует в наблюдении за рынком продукции противопожарного назначения. Более того, в России нет статистики по качеству таких материалов.

«Органы надзора не могут проверить огнезащитную эффективность материалов, а вынуждены верить таким сертификатам, которые выдали конкурирующие между собой органы по сертификации», – заявил Кузнецов.

Евгений Кузнецов также отметил проблему несоответствия заявленной огнезащитной эффективности вспучивающихся покрытий. В ответ генеральный директор «НПК ОгнеХимЗащита» Дмитрий Солодов пригласил Кузнецова и всех желающих на независимые испытания материалов компании «Тизол». Проверка, по словам Солодова, состоится в Москве 17 декабря.

Руководитель направления огнезащитных материалов AkzoNobel Сергей Шабалин, в свою очередь, представил на конференции новые материалы компании – Chartek 2218 и Interchar 3120. Мировая премьера последнего, как отметил спикер, состоялась 21 ноября. Это 2-компонентное эпоксидное покрытие используется для защиты от целлюлозного горения. Сергей Шабалин также сообщил, что AkzoNobel локализует в Липецке производство огнезащитных покрытий – в цехе уже установлено соответствующее оборудование. Однако сырье будет использоваться импортное.

Свои материалы также представили руководитель отдела продаж «Гермоизола» Валентина Чебаненко и региональный представитель в Москве и ЦФО «О3-Коутингс» Денис Меренков. Последний вернулся к теме сертификации, подчеркнув особенности проверок материалов на объектах НГК. Меренков сообщил, что многие предприятия нефтехимического комплекса, несмотря на то, что материал входит в реестр компании (к примеру, «Роснефти» и «Лукойла»), испытывают продукцию на своей базе.

Первую сессию завершил эксперт конференции начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков. Он припомнил пожары и их причины в торговых центрах «Адмирал», «Зимняя вишня» и «Синдика», и сделал вывод о том, что эти возгорания говорят о реальном положении в гражданской сфере. Пехотиков затронул пожары на объектах НГК и Березовская ГРЭС, где имелись нарушения пожаробезопасности: некачественная огнезащита металлоконструкций (применялся фальсификат) и отсутствовал контроль качества огнезащитной обработки. Эксперт рассказал об испытаниях покрытий, не упоминая производителей.

«Максимальная эффективность была 32 минуты при заявленных 90, приведенная толщина металла была стандартная в 3,4 мм», – сказал Андрей Пехотиков.

Он отметил, что сейчас Росаккредитация очень сильно ужесточила требования по проверке компетентности испытательных лабораторий по сертификации, так что этим центрам придется выдержать весьма серьезный экзамен. Андрей Пехотиков рассказал и о западном опыте проверки огнезащитной эффективности материалов: на объекте вывешиваются контрольно-испытательные пластины тем же составом, что и сама площадка. Затем эти пластины испытываются каждые три года.

Вторая сессия была посвящена системам пожаротушения, и место Пехотикова в президиуме занял начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ФГБУ ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов. Выступления производителей систем открыл главный инженер проекта компании «Пожарная автоматика сервис» Денис Доронин.

Он рассказал о технических решениях компании (в частности, модули пожаротушения газового типа, комплексы пожарной автоматики на основе прибора «Гамма-01»). По словам Доронина, разработки используются на Саратовском, Куйбышевском, Губкинском и Сызранском НПЗ, «Газпром Нефтехим Салават», Космодроме «Плесецк» и других объектах.

Начальник отдела маркетинга нижегородской «Технос-М+» Владимир Гринин сравнил основные системы пожаротушения, применяемые на объектах НГК, – пенные и углекислотные. Он отметил, что углекислота в отличие от пенных установок имеет мощный охлаждающий эффект, что важно при тушении резервуаров.

Тему систем огнезащиты продолжил заместитель директора Securiton Rus Владимир Николаев, представив систему SecuriFire. Он заявил, что она подходит для всех типов систем пожаротушения и дает большой запас прочности. Президент Холдинга «ОСК Групп» Михаил Кочетков рассказал об эффективных огнетушащих составах, в частности, продукте компании 3М Novec™1230, и провел эксперименты со сжиженным газом. Он потушил горящий кусок дерева, окунул в состав паспорт, телефон и руку. Кочетков отметил безопасность продукта и его охлаждающий эффект.

Конференцию завершил Сергей Копылов, представив доклад, посвященный тушению пожаров на резервуарах. Он отметил, что резервуары объемом более 10 тыс. кубометров практически невозможно потушить, а объемом в 5 тыс. кубов – только через раз. По словам Копылова, 10-тысячники можно потушить на начальной стадии горения. Кроме того, в 90 % случаев аварии сопровождаются взрывом.

Копылов рассказал о недостатках «традиционного» пенного пожаротушения резервуаров: пенный слой разрушается стремительно, а концепция подачи на «холодный» борт не работоспособна. Он заключил, что такая система неэффективна. Как альтернатива – углекислотное прожаротушение. Однако, пока не проводились эксперименты на резервуарах объемом более 5 тыс. кубометров. Сама углекислота опасна для человека.

«Углекислота имеет опасную концентрацию в воздухе всего 0,5 %. Действие вы ощутите сразу, у вас дыхание перехватит. 3 % – смертельно опасно. 18-20 % – вы умрете практически сразу», – сказал Сергей Копылов.

После доклада Копылова состоялась интерактивная сессия, на которой эксперты конференции, Олег Ламкин, Сергей Копылов и Андрей Пехотиков, ответили на вопросы аудитории.

Спонсором конференции выступила компания «ОгнеХимЗащита» (Санкт-Петербург).

Добавим, мероприятие в Тюмени завершило конференции по огнезащите и пожарной безопасности ИД «МедиаПро» в 2018 году. В следующем, 2019 году, конференции пройдут в Красноярске (14 марта), Казани (30 мая), Екатеринбурге (11 июля), Перми (26 сентября) и Тюмени (28 ноября).

Материалы конференции

«Огнезащитные решения Rockwool», Rockwool (Тюмень)

«Обзор сегментов рынка средств огнезащиты. Реалии и фальсификат», «Тизол»

«Огнетитан. Оптимальная огнезащита», «Гермоизол»

«Решения компании О3 для огнезащиты строительных конструкций», «О3-Коутингс»

«Актуальные проблемы исследовательской, нормативно-технической и

контрольно-надзорной деятельности в области применения и эксплуатации средств

огнезащиты для строительных конструкций», Андрей Пехотиков, начальник отдела

огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России

«Оборудование автоматического газового пожаротушения: практическое применение и новые разработки, «Пожарная автоматика сервис»

«Изотермические модуля газового пожаротушения жидкой улегислоты низкого давления – эффективная защита объектов ТЭК и других производственных объектов. Особенности применения и эксплуатации», «Технос-М+»

«Использование оборудования «Секуритон» в комплексном решении вопросов пожарной безопасности объектов нефтегазовой отрасли», Securiton Rus

«Современные системы пожаротушения объектов нефтегазовой отрасли», «ОСК Групп»

«Противопожарная защита складов нефти и нефтепродуктов: настоящее и

будущее», Сергей Копылов, начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров,

ФГБУ ВНИИПО МЧС России. В соавторстве с Копыловым Н.П., Копыловым П.С.,

Елтышевым И.П.