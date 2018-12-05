Нефтегазовики предпочитают проверенную огнезащиту

Специалисты проектной компании «КогалымНИПИнефть» (тюменский филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг») на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» отметили основные проблемы и тенденции применения огнезащитной продукции. Заказчики на фоне ужесточения норм пожаробезопасности предпочитают применять недорогие отечественные материалы.

Начальник архитектурно-строительного отдела Татьяна Завадовская пояснила «Огнепорталу», что сейчас в проекте прописывается толщина покрытия и определенная степень огнестойкости, а указывать производителя и название материала запрещено. Далее заказчик определяет поставщика при помощи тендера. Как правило, побеждает компания, которая предложила самый дешевый продукт. И тут возникает проблема.

«Поставщик дешевых материалов прикладывает сертификаты, которые обеспечивают нужную толщину и огнестойкость, а на самом деле возможно иначе», – поделилась Завадовская.

Главный специалист архитектурно-строительного отдела Юлия Васькина отметила, что на первом месте должно стоять качество огнезащитной продукции, а не цена. Также вызывают сомнение материалы, не прошедшим реальную проверку, но при этом имеют все необходимые сертификаты.

«Какая гарантия, что их материалы действительно качественные и соответствуют всем требованиям, которые необходимы при строительстве?» – сказала Юлия Васькина

Татьяна Завадовская добавила, что больше доверяет производителям, которые не боятся проверять свою продукцию.

Кроме того, в последнее время наблюдается тенденция выбора в пользу российской огнезащиты в рамках импортозамещения. На объектах НГК в последнее время ужесточаются требования к пожарной безопасности конструкций.

Напомним, конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» прошла в Тюмени 29 ноября.