Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

Компания О3 обеспечит огнезащиту строящегося швейного комплекса Bosco в Калуге

Анастасия Крутикова 05.12.2018 В России, Новости

Материал на основе водной акриловой дисперсии ТРИОФЛЕЙМ АК 7000 был выбран для защиты производственного корпуса и здания котельной комплекса Bosco от целлюлозного горения.

Одежда компании Bosco известна во всем мире, и строящийся швейный комплекс станет одним из самых крупных центров по ее производству. Суммарная  производственная мощность комплекса составит более 3 500 000 трикотажных и 120 000 изделий верхней одежды в год.

Открытие комплекса запланировано на май 2019 года, на фабрике будут производить экипировку для спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных соревнований и чемпионатов,  форму для пионерских лагерей и  других значимых мероприятий и объектов.

С другими реализованными проектами вы можете ознакомиться на официальном сайте Компании О3.

 

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