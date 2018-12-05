Компания О3 обеспечит огнезащиту строящегося швейного комплекса Bosco в Калуге

Материал на основе водной акриловой дисперсии ТРИОФЛЕЙМ АК 7000 был выбран для защиты производственного корпуса и здания котельной комплекса Bosco от целлюлозного горения.

Одежда компании Bosco известна во всем мире, и строящийся швейный комплекс станет одним из самых крупных центров по ее производству. Суммарная производственная мощность комплекса составит более 3 500 000 трикотажных и 120 000 изделий верхней одежды в год.

Открытие комплекса запланировано на май 2019 года, на фабрике будут производить экипировку для спортивных сборных, персонала и волонтеров крупных соревнований и чемпионатов, форму для пионерских лагерей и других значимых мероприятий и объектов.

С другими реализованными проектами вы можете ознакомиться на официальном сайте Компании О3.