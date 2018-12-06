Segezha Group начнет строительство завода огнестойких плит в 2019 году

Лесопромышленная компания Segezha Group (входит в АФ «Система») озвучила новые сроки создания в Соколе производства огнестойких CLT-панелей. Объем инвестиций в проект увеличился на 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, глава региона Олеги Кувшинников и руководство компании на XXIII Международной выставке «Российский лес» обсудили перспективы создания завода. В июле члены инвестиционного совета при губернаторе включили проект в список приоритетных в сфере освоения лесов. К концу года Segezha Group получила готовую площадку на базе Сокольского деревоперерабатывающего комбината и расчетную лесосеку для снабжения сырьем. Компания намерена запустить строительство завода в 2019 году. На возведение предприятие уйдет не менее двух лет.

«Планируется, что общий объем инвестиций в проект составит 1 миллиард 700 миллионов рублей. После выхода комбината на расчетную мощность он сможет ежегодно производить более 35,4 тысячи кубометров CLT-панелей»,– отмечает пресс-служба.

Президент, председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин добавил, что запуск площадки запланирован на 2020 год. Компания также намерена построить в Вологде пилотный квартал деревянных домов после открытия производства.

Напомним, компания Segezha Group планировала вложить в проект завода CLT-панелей 1,2 млрд рублей и запустить площадку в конце 2019 года. Кроме нее открыть производство огнестойких панелей в России собирается «Термохольтц». Ожидается, что в особой экономической зоне «Моглино» к первому кварталу 2020 года заработает завод с ежемесячной мощностью в 8 тыс. кв. метров.

Фото: ledinek.com