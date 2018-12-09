Евгений Мешалкин: важно оборудовать этажи высоток системами пожаротушения

Для эффективной ликвидации возгораний в высотных зданиях важно оборудовать этажи объектов средствами пожаротушения. Пожарные, как отметил вице‑президент по науке НПО «Пульс», д.т.н., профессор, академик НАН ПБ Евгений Мешалкин, не могут повлиять на снижение смертности при пожарах.

Эксперт 7 декабря на международном форуме высотного строительства 100+ Forum Russia рассказал о новых требованиях по повышению пожарной безопасности в высотных зданиях. По словам Евгения Мешалкина, ежегодно в строениях высотой выше шести этажей погибают около 500 человек. Меньше всего жертв бывает в зданиях первой степени огнестойкости, к которым относятся высотки. Для сравнения, в 2017 году в зданиях с первой степенью огнестойкости произошло 744 пожара, а число погибших составило 36, на объектах со второй степенью огнестойкости соответственно 18605 и 993. Эффективность средств пожаротушения составляет 50 % от ожидаемого. В целом, большинство пожаров (100 тыс.) удается потушить за время до 10 минут, но при этом погибают 5,5 тыс. человек.

«Это говорит о том, что пожарные подразделения практически не могут как-то повлиять на снижение смертности при ЧП»,– сказал Мешалкин.

Он отметил, что не менее 72 % людей погибают от отравления продуктами горения, а значит, в высотках больше значение имеют системы своевременного обнаружения пожара и защиты органов дыхания.

Для повышения пожаробезопасности зданий специалисты ведут работу над 7 сводами правил. В частности, сейчас обновляются СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» и СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности».

Так, в СП об обеспечении огнестойкости объектов предполагается впервые ввести норму о том, что допускается нанесение на огнестойкую облицовку и отделку фасадов горючих декоративных материалов толщиной до 0,3 мм, применение «экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средств огнезащиты для стальных конструкций по ГОСТ Р 53395 при определении пределов огнестойкости конструкций с огнезащитой расчетно-аналитическим методом».

Евгений Мешалкин отметил, что в России нет системы подтверждения огнестойкости конструкций объекта. Поэтому возникает проблема: в документации может быть указан один предел огнестойкости, а по факту он другой, поскольку сертификационные центры пока не готовы выдавать такие заключения. Как показали испытания, только на 50-60 % зданий предел огнестойкости соответствует необходимым показателям.

Предполагается также решить проблему оперативного пожаротушения в зданиях свыше 100 метров. У спасателей уходит немало времени на боевое развертывание (к таким объектам не всегда легко подъехать) и подъем с рукавами к очагу пожара. Поэтому целесообразно на каждом этаже размещать установки пожаротушения: пожарные мини-роботы, шкафы с шлангом длиной не менее 20 метров, сплинкеры и другие системы автоматического пожаротушения. Однако изменение норм еще не означает внедрение устройств в жизнь. Как пример – системы сдерживания пожара. Они были прописаны в ФЗ №123 еще 10 лет назад, но еще не применяются

«Разработок много, но темпы их внесения в нормы составляют несколько лет, и вообще сводят на нет все попытки внедрить продукцию, которая влияет на обеспечение пожарной безопасности», – заключил Евгений Мешалкин.

Добавим, пятый юбилейный форум высотного строительства 100+ Forum Russia проходил в Екатеринбурге с 5 по 7 декабря.

Фото: Наталья Кузнецова, ИД «МедиаПро»