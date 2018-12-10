Lanxess инвестирует 200 млн евро в бизнес антипиренов

Концерн Lanxess намерен около 200 млн евро в проект по укреплению своих позиций на мировом рынке антипиренов. Средства пойдут на нужды производственных площадок и научные центры.

Как отмечает компания, сейчас антипирены на основе фосфора выпускаются на заводах в США (Гринсборо, Чарлстон и Эльдорадо), Германии (Леверкузен и Крефельд-Уердинген), Великобритании (Манчестер) и Франции (Эльер). Эти площадки Lanxess обозначает как «сильно отсталая интегрированная производственная сеть». Однако после покупки активов американской компании Chemtura концерн стал одним из ведущих поставщиков антипиренов. Новые инвестиции позволят еще больше укрепить позиции на растущем рынке сырья для огнезащиты.

Инвестиции на сумму около 200 млн евро компания планирует потратить в течение трех лет – до 2021 года. Средства пойдут на развитие заводов антипиренов и двух центра технических разработок в Германии (Леверкузен) и США (Наугатак), а также внедрение новейшей продукции – полимерные и реактивные антипирены.

Напомним, Chemtura вошла в состав концерна Lanxess в 2017 году. Тогда же компания объявила о покупке завода огнезащитных добавок бельгийского химического концерна Solvay.

Фото: lanxess.com