Госдума в первом чтении рассмотрит закон о повышении пожаробезопасности в ТЦ

Депутаты Государственной Думы 12 декабря в первом чтении рассмотрят законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». Ранее документ предложили принять комитеты по безопасности и противодействию коррупции, федеративному устройству и местному самоуправлению, а также транспорту и строительству. Последний нашел в законопроекте нормы, противоречащие положениям Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ).

По данным Системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, 10 декабря члены Совет российского парламента рекомендовали рассмотреть документ в первом чтении 12 декабря на пленарном заседании. Также по повестке Совета Госдумы предполагается рассмотрение законопроекта 18 декабря, направление документа в правительство РФ, Совет Федерации и главе государства Владимиру Путину. Ранее, до внесения закона на заседания Совета члены комитетов-исполнителей дали свои заключения на проект поправок.

Так, комитет Госдумы по транспорту и строительству нашел противоречия по участию Госпожнадзора в проведении госэкспертизы проектной документации и выдаче заключения на объект о соответствии требованиям пожарной безопасности. Как следует из заключения комитета, это положение противоречит части 6 статьи 49 ГрК РФ – эта норма не допускает проведение иных экспертиз проектной документации.

«Обоснованно полагаем, что в законопроекте необходимо исключить проектируемые нормы, содержащие дублирующие функции. Подпунктом а) пункта 1 статьи 4 законопроекта предлагается дополнить статью 53 ГрК РФ требованием проверки перечня мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, что представляется избыточным, поскольку такая проверка осуществляется в рамках проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. Аналогичные замечания и к требованиям, изложенным в подпункте б) пункта 1 статьи 4 законопроекта которыми предлагается дополнить статью 53 ГрК РФ в части осуществления строительного контроля с участием органов (ГПС) МЧС России. Реализация указанного предложения может также привести к дублированию контрольных процедур», – отмечается в заключении комитета.

Напомним, законопроект о наделении госпожнадзора дополнительными функциями был внесен в Госдуму 25 июля. Поводом стала трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», произошедшая 25 марта 2018 года. Пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых – дети.

Фото: http://duma.gov.ru