В России вступают в силу норма об обязательной сертификации теплоизоляции

Накануне нового года, 27 декабря, в России вступает в силу норма об обязательной сертификации теплоизоляционных материалов, сообщает ассоциация «РОСИЗОЛ». Как полагают эксперты, норма позволит повысить безопасность продукции.

Правительство РФ утвердило нормативный акт «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982» 17 июня 2017 года, а спустя 10 дней документ был опубликован на портале правовой информации. Документ дополнил перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. В частности, в список были внесены теплоизоляционные материалы из пенополистирола, пенополиизоцианурата, пеностекла и минеральной ваты. Нормы постановления о теплоизоляции вступают в силу «по истечении 18 месяцев со дня официального опубликования» документа.

Кабмин тогда отмечал, что значительная доля импортной теплоизоляции на российском рынке не соответствует требованиям безопасности.

«В отношении продукции, включённой в эти перечни, действует режим обязательного подтверждения соответствия (обязательная сертификация либо декларирование соответствия) требованиям безопасности, установленным в национальных стандартах. В целях сокращения доли небезопасной и некачественной продукции на российском рынке подписанным постановлением в постановление №982 внесены изменения»,– сообщило правительство РФ.

Руководитель технической рабочей группы ассоциации «РОСИЗОЛ» Евгения Ивлиева на IV ежегодном международном форуме «День инноваций» отметила, что по этому постановлению все производители минераловатной теплоизоляции будут обязаны получать декларацию соответствия на свою продукцию на соответствие ГОСТу 32314.

В свою очередь, потребители смогут сравнивать продукцию по характеристикам, измеренным едиными методами, что облегчит им выбор материала. Закон закрепляет за производителем ответственность за качество минераловатной теплоизоляции. Таким образом, повысится безопасность продукции.

Фото: komiksa.livejournal.com