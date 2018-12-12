Госдума одобрила закон о повышении мер пожаробезопасности

Депутаты Государственной Думы сегодня, 12 декабря, в первом чтении единогласно одобрили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». Обсуждая документ, парламентарии припомнили ошибки 2006 года.

Законопроект представил первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Он рассказал о результатах проведенных проверок в местах с массовым пребыванием людей и отметил, что большинство нарушений стали следствием ослабления контроля над объектами и отстранения госпожнадзора от надзора за соблюдением норм о пожарной безопасности новых сооружений. Валеев добавил, что имеются замечания к содержанию документа, но их возможно устранить ко второму чтению. Депутат предложил коллегам принять законопроект.

Парламентарии, в свою очередь, напомнили Эрнесту Валееву об ошибках прошлого – о поправках в Градостроительный кодекс РФ, принятых 8 декабря 2006 года. Тогда госпожнадзор лишился права проводить экспертизу проектной документации и участвовать в строительном надзоре, а эти полномочия получили органы Госстройнадзора в регионах.

Эрнест Валеев в ответ заявил, что когда внешний контроль подменяется внутриотраслевым, то это приводит к печальным последствиям. Кроме того, проблема заключается еще и в давлении органов на бизнес при проведении проверок.

«На одной чаше весов – давление на бизнес, на другой – нормальное безопасное функционирование объектов. Давайте построим контроль так, чтобы не было давления на бизнес», – сказал депутат.

В конечном счете законопроект об усилении мер противопожарной безопасности единогласно поддержали все 418 парламентариев – участников пленарного заседания.

Напомним, документ был внесен в Госдуму 25 июля. Документ вводит, в частности, общественный контроль граждан РФ за соблюдением требований пожаробезопасности, возвращает МЧС права при проведении экспертизы проектной документации и выдаче заключений о соответствии нормам пожарной безопасности, относит к вопросам местного значения профилактику возгораний.

Участник международного форума высотного строительства 100+ Forum Russia инспектор управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Евгений Бушмаков на семинаре по пожаробезопасности рассказал о последствиях поправок 2006 года для МЧС. По его словам, в большинстве регионов были полностью сокращены штаты нормативно-технических отделов, 70 % проверок объектов стали сводиться к профилактическим мероприятиям.

Фото: duma.gov.ru