Tikkurila выпустила новый огнезащитный лак

Tikkurila расширила линейку огнезащитных покрытий для древесины новым продуктом – Fontefire WF Clear. Как заявляет компания, огнезащитный лак обеспечивает самый высокий класс огнестойкости деревянных поверхностей в соответствии с европейской классификацией реакции строительных материалов на огонь EN 13501-1 (негорючие – А1 и A2-s1,d0, прим. ред.).

Fontefire WF Clear создали разработчики финского подразделения Tikkurila. Продукт представляет собой вспучивающееся покрытие с низким содержанием летучих органических соединений. ЛКМ отличается высокой скоростью сушки, экономичностью и высокими декоративными свойствами. Tikkurula подчеркивает, что этот продукт является идеальным выбором для защиты мягкой древесины.

Отметим, в линейку огнезащитных материалов финского концерна входит также продукт под маркой Fontefire WF – покрытие для древесины с классом огнестойкости B-s1, d0 (трудно воспламеняющиеся). По данным Единого реестра сертификатов соответствия Росаккредитации РФ, Tikkurila не имеет ни одного сертификата соответствия на материалы Fontefire.

Компания на российском рынке сертифицировала эпоксидные напольные покрытия Temafloor 150 и Temafloor P300, нанесённые на несгораемое основание, по группе воспламеняемости «умеренновоспламеняемые» и распространению пламени – «слабораспространяющие». Два сертификата действует с2017 по 2022 год.

Фото: chemanager-online.com