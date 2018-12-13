Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

Tikkurila выпустила новый огнезащитный лак

Наталья Кузнецова 13.12.2018 В мире, Новости

Tikkurila расширила линейку огнезащитных покрытий для древесины новым продуктом – Fontefire WF Clear. Как заявляет компания, огнезащитный лак обеспечивает самый высокий класс огнестойкости деревянных поверхностей в соответствии с европейской классификацией реакции строительных материалов на огонь  EN 13501-1 (негорючие – А1 и A2-s1,d0, прим. ред.).

Fontefire WF Clear  создали разработчики финского подразделения Tikkurila. Продукт представляет собой вспучивающееся покрытие с низким содержанием летучих органических соединений.  ЛКМ отличается высокой скоростью сушки, экономичностью и высокими декоративными свойствами. Tikkurula подчеркивает, что этот продукт является идеальным выбором для защиты мягкой древесины.

Отметим, в линейку огнезащитных материалов финского концерна входит также продукт под маркой Fontefire WF – покрытие для древесины с классом огнестойкости B-s1, d0 (трудно воспламеняющиеся). По данным Единого реестра сертификатов соответствия Росаккредитации РФ, Tikkurila не имеет ни одного сертификата соответствия на материалы Fontefire.

Компания на российском рынке сертифицировала эпоксидные напольные покрытия Temafloor 150 и Temafloor P300, нанесённые на несгораемое основание, по группе воспламеняемости «умеренновоспламеняемые» и  распространению пламени –  «слабораспространяющие». Два сертификата действует с2017 по 2022 год.

Фото: chemanager-online.com

 

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