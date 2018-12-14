В Череповце открылся завод фибролитовых плит

В Вологодской области 13 декабря в тестовом режиме открылось производство огнестойких фибролитовых плит. Проект в индустриальном парке «Череповец» реализовала компания «Фиброплит», созданная Череповецким фанерно-мебельным комбинатом (ЧФМК), сообщает пресс-служба главы региона.

Объем инвестиций в производство плит и панелей составил 2,5 млрд рублей, в том числе 946 млн – льготный кредит «Фонда развития моногородов». Предприятие выпускает продукцию из гругляка осины, добываемого на делянках ЧФМК. Готовые плиты и панели «Фиброплит» планирует, прежде всего, поставлять в Германию, Данию и Финляндию.

Как уточняет официальный Интернет-ресурс Череповца, при производстве плит используется древесная шерсть, цемент и жидкое стекло. Компоненты перемешиваются в соотношении 60 на 40, смесь прессуется, и получаются плиты. Готовый материал попадает в сушильную камеру, а затем на конечный этап, где происходит шлифовка, обрезка, а при необходимости – покраска и упаковка.

Завод на полную мощность в 106 тыс. тонн плит заработает с апреля 2019 года.

Добавим, на реализацию проекта у ЧФМК ушло три года. В ноябре 2015 года компания представила проект на инвестиционном совете при главе региона и получила одобрение. Строительство предприятия «Фиброплит» началось 14 июля 2017 года. Тогда предполагалось инвестировать в завод более 3,6 млрд рублей.

Фото: cherinfo.ru