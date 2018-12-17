Россия увеличила импорт китайского меламина

Россия продолжает увеличивать поставки меламина из Китая и сокращать импорт из Германии. Об этом свидетельствуют данные сервиса Федеральной таможенной службы Ru-Stat за 10 месяцев 2018 года. В то же время растет и экспорт продукции.

С января по октябрь отечественные компании ввезли из-за границы 22,5 тыс. тонн меламина на сумму 29,2 млн доллара США, что на 59,5 % в тоннаже и 67,8 % в денежном выражении превышает аналогичный период прошлого года. При этом средняя цена выросла с 1,23 тыс. доллара США за тонну до 1,29 тыс. (+4,8 %).

Доля Китая в общем объеме поставок к концу 2018 года достигла 82,6 % (за 10 месяцев 2017 – 56 %). Производители Поднебесной поставили в Россию 18,6 тыс. тонн сырья на сумму 22,7 млн доллара США – это в 2,3 раза по массе и в 2,5 раза по сумме превышает показатель импорта за январь-октябрь 2017 года. В среднем меламин подорожал на 8,9 % (с 1,12 тыс. доллара США за тонну до 1,22 тыс.).

Германия сократила импорт продукта на 21,5 % в денежном выражении и на 35,5 % в тоннаже – до 3,7 тыс. тонн на сумму 6,2 млн доллара США. Доля в общем объеме поставок снизилась с 40,7 % до 16,4 %, а средняя цена на меламин выросла почти на 22 % (с 1,37 тыс. доллара США до 1,67 тыс.).

Добавим, в России действует единственный производитель меламина – «Невинномысский азот» (входит в «ЕвроХим») с ежегодной мощностью в 50 тыс. тонн. По данным Ru-Stat, наша страна также поставляет сырье на экспорт.

Так, за январь-октябрь объемы экспорта меламина составили 15,2 тыс. тонн на сумму 20,5 млн доллара США, что на 10,9 % в тоннаже и на 35,7 % в денежном выражении превышает аналогичный период прошлого года. Почти 55 % от всего объема экспорта в этом году пришлось на Беларусь – 8,34 тыс. тонн на сумму 11,5 млн доллара США.

Фото: ecplaza.net