Столичная компания создала устройство для пожаротушения на объектах НГК

Специалисты компании «ПФК Линас» разработали и испытали устройство для ликвидации возгораний на объектах нефтедобычи. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Работа над агрегатом велась в технопарке «Калибр» (Москва). В ней приняли участие сотрудники компании и выпускники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Оборудование представляет собой блок редуцирующих устройств «Бруствер». Разработка способна сократить время тушения пожара.

«Блок редукторов позволяет снизить высокое давление воды, используемой в нефтеносном пласте для добычи нефти, и адаптировать таким образом уже имеющийся водный ресурс для пожаротушения. Таким образом, эффективность мероприятий по пожаротушению повышается, их скорость растет, а водный ресурс экономится», – отметили в пресс-службе.

Способ пожаротушения в условиях нефтяного промысла рассматривается как наиболее экономический и целесообразный.

Добавим, «ПФК Линас» представила свою разработку на 13-м международном водном форуме «Вода: экология и технология» Экватэк-2018 (он прошел с 25 по 27 сентября 2018 года, прим. ред.).

Фото: kalibroao.ru