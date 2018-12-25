Объемы выпуска минваты за 11 месяцев достигли показателя за весь 2017 год

Российские компании за 11 месяцев 2018 года выпустили 35 млн кубометров продукции «материалы и изделия теплоизоляционные». Этот показатель практически сопоставим с производственными итогами за весь 2017 год.

Как следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), годом ранее за январь-ноябрь объемы выпуска минваты составили 32,75 млн кубометров. Таким образом, производство относительно 2017 года выросло на 7 %. Однако в ноябре относительно аналогичного месяца прошлого года выпуск продукции сократился на 3,8 % – с 3,36 млн до 3,23, по сравнению с октябрем 2018 года производство снизилось на 6,6 %.

Большую часть продукции выпустили в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. В ЦФО объемы производства за 11 месяцев относительно аналогичного периода прошлого года выросли на 12,3 % – до 12,4 млн кубометров, в Поволжье положительная динамика составила 3,4 % (7,45 млн кубометров), на Урале – 19.5 % (5,7 млн кубометров).

Напомним, по итогам 2017 года российские компании дали рынку 35,8 млн кубометров или на 2 % меньше, чем за январь — ноябрь 2018. На производителей Центра пришлось 33,8 % от всего объема, Поволжья – 21,8 %, Урала – 14,8 %.

Фото: frayer-man.livejournal.com