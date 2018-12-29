Итоги 2018 года: трагедии, конференции, реформы в МЧС и инвестиции

Минувший 2018 год стал во многом определяющим для МЧС и Госпожнадзора. Страшный пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» вскрыл немало проблем в ведомстве и системе предотвращения трагедий, а также привел к изменению законодательства и смене руководства МЧС. О пожаре не раз говорили участники Международных конференций «Огнезащита и пожарная безопасность».

Нормативные акты и инициативы

Год начался с принятия важного документа: 1 января Президент России Владимир Путин в начале 2018 года, 1 января, подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года». Тогдашний глава МЧС Владимир Пучков отметил, что документ такого уровня впервые был принят за 367-летнюю историю пожарной охраны. Спустя пять месяцев глава государства утвердил указ «Об Основах государственной политики Российской Федерации в области промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». С 1 мая в России вступил в силу новый государственный стандарт пожарной безопасности, который обязывает собственника организовывать проверки систем пожаротушения.

Министерство строительство и ЖКХ РФ в сентябре утвердило новый свод правил «Здания и комплексы высотные. Правила эксплуатации». Документ вводит современные требования к обеспечению пожаробезопасности и эксплуатации строений выше 75 метров и может применяться к зданиям высотой от 50 метров. В конце года Владимир Путин определил предельную штатную численность сил МЧС, расширив центральный аппарат ведомства. Также в канун 2019 года вступила в силу норма об обязательной сертификации теплоизоляционных материалов.

Помимо нормативных актов специалисты предлагали инициативы по повышению пожаробезопасности. Немало идей появилось после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Остановимся на некоторых из них. МЧС России разработало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О пожарной безопасности” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности». В Государственную думу попал схожий по положениям акт. Его как раз в декабре и одобрили в первом чтении депутаты Госдумы. Ведомство также предложило проверять объекты с массовым пребыванием людей в два раза чаще, чем сейчас. Плановые проверки по новым правилам начнутся в 2020 году.

Крупные пожары

Год запомнился крупными авариями на производственных объектах и пожарами в торговых центрах, один из которых, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня», всколыхнул всю страну. Так, в январе в результате разлива нефти на магистральном нефтепроводе «Куйбышев -Тихорецк» («Транснефть») загорелись нефтепродукты, и пламя перекинулось на дома. Тогда же, в начале года, в Тюмени вспыхнула жилая высотка. Огонь охватил здание с первого по седьмой этаж и перекинулся на кровлю. Как оказалось, причиной быстрого распространения пламени стали горючие материалы фасада. Затем, 25 марта, загорелась кемеровская «Зимняя вишня». В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. После пожара по всей стране прокатилась волна проверок мест с массовым пребыванием людей, некоторые объекты закрывали, а их владельцев штрафовали за нарушения пожарной безопасности. Трагедия выявила немало проблем в работе МЧС (нехватка персонала, ограниченность полномочий госпожнадзора при проверках), повлекла смену руководства ведомства и попытки вернуть спасателям прежние полномочия.

Несмотря на проверки, торговые центры продолжали гореть и после трагедии. Правда, в этот раз обходилось без жертв. В Архангельске 17 апреля вспыхнул ТЦ «Фокус», 1 июня во время огненного шоу пострадали дети в ТРК «Комсомолл», спустя четыре дня в Казани загорелся «Порт», 10 ноября пламя охватило питерский гипермаркет «Лента», 18 ноября во Владивостоке – «Бум». Примечательно, спасатели находили нарушения пожарной безопасности в ТЦ «Бум» и «Порт», первый даже закрывали по решению суда. Однако, по всей видимости, владельцы выводов не сделали.

Незадолго до нижегородской конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» 31 августа на заводе имени Я.М. Свердлова (Дзержинск) произошел взрыв. После хлопка начался пожар, который охватил предприятие на площади 100 кв. метров. В результате ЧП погибли шесть человек. Спустя почти два месяца – новая трагедия, в этот раз на заводе УГМК «Электроцинк» (Северная Осетия). Вспыхнувший 21 октября пожар привел к обрушению конструкций и гибели спасателя. Затем, 30 октября, в Югре загорелся резервуар с нефтью на объекте «Роснефти». По предварительным данным, два человека пострадали и один погиб.

Инвестиционные проекты

Импортозамещение в стройматериалах стало одним из трендов 2018 года. Гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинад Яруллин в январе заявил, что «Нижнекамскнефтехим» может освоить производство изоционатов. Компания «Метафракс» после долгой подготовки начала весной строить комплекс «Аммиак–карбамид–меламин» (АКМ) в Губахе. В августе концерн сообщил о планах установить второй агрегат меламина, тем самым в два раза увеличив мощности производства. Также запустить площадку меламина намерена итальянская компания Codest, глава которой Клаудио де Эккер 22 марта подписал соглашение о взаимопонимании в доме правительства Татарстана.

Конференции

ИД «МедиаПро» под эгидой «Огнепортала» с апреля по ноябрь провел пять Международных конференций по пожарной безопасности – в Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Тюмени. В них приняли участие сотни специалистов – огнезащитчиков от разных организаций. Среди них – представители компаний «ОБО Беттерманн», «Тизол», Knauf, Rockwool, PPG, AkzoNobel, «Плазма-Т», «Технос-М+», «Спецэнерготехника», «ОгнеХимЗащита», «Спецавтоматика», «О3-Коутингс», «ХимЦентр», «Унихимтек», «ТехноНиколь», «КоррЗащита», «Огнеза», «НОРТ», «Гермоизол», «ДельтаХим», ВМП, «Территория цвета», ГАЗ, «Завод им. Я. М. Свердлова» и другие.

Спонсорами конференций стали компании «ОБО Беттерманн» (Казань, Нижний Новгород, Новосибирск) и «ОгнеХимЗащита» (Тюмень). Экспертами выступили зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин и начальник сектора кабельных изделий и силового электрооборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России Андрей Варламкин, председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин, начальник НИЦ автоматических установок обнаружения и тушения пожаров ФГУ ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов и начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков.

В мире

Иностранные ученые предложили несколько интересных разработок для повышения пожарной безопасности. Так, специалисты Шанхайского института керамики Китайской академии наук создали огнеупорные обои. Для этого они разработали негорючую бумагу, которая выдерживает воздействие открытого пламени не менее пяти минут, и усовершенствовали технологию графеновых сенсоров. Их коллеги из Хэфэйского научно-исследовательского института физических наук Китайской академии наук представили специальный огнестойкий полимер, напоминающий дерево. Специалисты китайской компании Xiaomi этим летом представили новинку – бутылку-огетушитель. Впрочем аналоги этого агрегата есть и в России. К примеру, автоматическое самосрабатывающее устройство пожаротушения сфера. Огнетушитель создали сотрудники завода «Агрохимикат» и представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Также летом появилась новая общественная организация – Коалиция Международных стандартов противопожарной безопасности (IFSS Coalition). В отраслевой союз вошли более 30 компаний со всего мира.

Заграничные конкуренты российских огнезащитчиков также заявляли об увеличении инвестиций в производство и выводе новых продуктов. Американская компания Carboline начала строительство в США нового испытательного центра огнезащитных материалов с объем инвестиций в 4 млн долларов, а Lanxess намерен вложить около 200 млн евро в укрепление своих позиций на мировом рынке антипиренов. Специалисты BASF разработали огнестойкий материал на основе полиэфирсульфона (PESU), который принимает любую форму и подходит для использования в транспорте. Компания Evonik открыла новые свойства старого мономера. Как оказалось, 2-гидроксиэтилметакрилатфосфат является еще и эффективным антипиреном.

Не обошлось и без пожаров. Один из крупнейших произошел в Бразилии. В начале сентября в Рио-де-Жанейро полностью выгорело здание Национального музея Бразилии. Его коллекция насчитывала более 20 млн экспонатов. Ранее руководство музея, не получив помощи от государства, искало средства на обеспечение повседневной работы у общественников. За два месяца до пожара администрация получила 5,23 млн долларов и собиралась потратить эти средства на пожарную безопасность.

Фото: ural.kp.ru