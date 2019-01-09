Россия увеличила импорт изоционатов из Германии

Россия к концу 2018 года на треть в денежном выражении увеличила импорт изоционатов из-за границы. Как сообщает сервис Федеральной таможенной службы Ru-Stat, поставки сырья за январь-октябрь составили 40,5 тыс. тонн на сумму 147 млн долларов США. Более половины от всего объема ввезли Германия, Саудовская Аравия и Венгрия.

По сравнению с январем-октябрем 2017 года импорт изоционатов вырос на 12,5 % в тоннаже и на 34,8 % по сумме, что свидетельствует о росте цен на компоненты. Так, в среднем тонна сырья в 2017 году стоила 3,02 доллара США, в 2018 – 3,62 (+20 %).

Несмотря на рост расценок, Россия увеличила закупки изоционатов в Германии. За январь –октябрь объемы поставок составили 16,3 тыс. тонн на сумму 59,3 млн доллара США (+57,7 % по сумме и +37 % в тоннаже). Цены на продукцию выросли с 3,15 доллара США за тонну до 3,63 (+15 %).

Саудовская Аравия предложила России закупать сырье по средней цене 3,51 доллара США за тонну, тем самым войдя в тройку крупнейших поставщиков. Эта страна ввезла в РФ 7,2 тыс. тонн продукции на сумму 25,3 млн доллара США. Несколько меньше товаров по объему, 6,84 тыс. тонн на 25,5 млн доллара США, поставила Венгрия. Импорт изоционатов относительно аналогичного периода 2017 года сократился на 27 % в тоннаже и на 6,2 % по сумме. Средние цены на продукцию выросли с 2,89 доллара США за тонну до 3,72 (+28 %).

Добавим, Россия в 2018 году также увеличила импорт меламина – на 59,5 % в тоннаже и 67,8 % в денежном выражении. Основным поставщиком сырья для огнезащитных материалов стал Китай.

Фото: ppu-snab.com