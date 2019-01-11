Госдума отложила принятие закона о повышении мер пожаробезопасности в ТЦ

Депутаты Государственной думы продлили срок предоставления поправок к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». Об этом сообщает пресс-служба комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Первое заседание комитета в 2019 году прошло во вторник, 9 января. На нем депутаты рассмотрели ряд вопросов. Один из них касался повышения пожаробезопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Однако парламентарии так и не утвердили поправки к законопроекту и продлили срок внесения изменений.

«В связи с необходимостью дополнительных согласований Комитет продлил срок предоставления поправок по законопроекту до 10 февраля», – отметили в пресс-службе.

Напомним, депутаты Госдумы единогласно в первом чтении одобрили законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» 12 декабря 2018 года. По данным системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, поправки в закон должны были внести в течение 30 дней – к 10 января.

Сам документ был внесен в парламент еще 25 июля. Поводом для повышения мер пожаробезопасности стала трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», которая произошла 25 марта 2018 года. Тогда при пожаре погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Фото: komitet2-16.km.duma.gov.ru