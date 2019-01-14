«Интер РАО» ищет подрядчика для огнезащиты электростанции в Бурятии

«Интер РАО -Электрогенерация» (входит в «Интер РАО») ищет подрядчика, который проведет огнезащитную обработку кабелей «Гусиноозерской ГРЭС» (Бурятия). Документация 11 января была опубликована на портале Госзакупок.

Максимальная цена заявки составляет 6 178 900 рублей без НДС. За эту сумму необходимо провести обработку 38 объектов электростанции. В частности, нужно выполнить огнезащиту кабельных линий турбинного отделения блоков №3, 5 и 6, релейных щитов, ленточных конвейеров. Работа состоит из трех этапов: подготовка поверхности, нанесение огнезащитного покрытия, проведение замеров толщины нанесенной огнезащиты. Заказчик рекомендует использовать силиконовый материал «Синостил-С 61» (производитель «СиликонОргСинтез») или аналог. Продукт должен иметь вторую группу огнезащитной эффективности, длительным сроком службы (более 10 лет), стойкостью к вибрации, состав – на основе силиконового каучука. Все работы необходимо выполнить с момента заключения контракта по сентябрь 2019 года.

В конкурсе могут участвовать только представители малого и среднего бизнеса. Заявки на участие в тендере принимаются до 11 утра 22 января. Заказчик подведет итоги аукциона 4 марта.

Добавим, по данным Единого реестра сертификатов соответствия, на огнезащитное покрытие «Синостил-С 61» сертифицировано на пятую, третью и вторую группы огнезащитной эффективности. Сертификат действует с 26 июня 2015 по 25 июня 2020 года.

Ранее, в середине июля 2018 года, «Интер РАО -Электрогенерация» искала подрядчика на на проведение огнезащитных работ на территории Харановской ГРЭС (Забайкальский край). Заказчик выбрал для защиты конструкций огнезащитный вспучивающийся состав марки «Оргакс — В-СК -1» (производитель «Унихимтек»).

Фото: irao-generation.ru