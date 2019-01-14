На западе Украины сгорел бывший завод «Лукойла»

На западе Украины огнеборцы почти сутки тушили пожар на нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим» (город Калуш Ивано-Франковской области). Полицейские установили причину ЧП и возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, сигнал о возгорании поступил спасателям 12 января в 21:08 вечера по местному времени. На площадке олефинового завода вспыхнула производственная установка, возникло факельное горение пирогаза. Работники предприятия смогли перекрыть задвижки и приостановить подачу пирогаза газа в установки, а также попытались охладить объекты, расположенные около очага горения.

К 23:48 ночи спасатели локализовали пожар, а полностью потушить его удалось на следующий день – к 10:44 утра. В ликвидации последствий возгорания участвовали 110 пожарных и 20 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара не уточняется.

Между тем силовики установили предварительную причину пожара.

«Пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия», – сообщает МВД Ивано-Франковской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы на срок до трех лет.

Примечательно, по данным издания «Коммерсант», «Карпатнефтехим» 9 июня 2017 года возобновил работу после пятилетнего перерыва. Бывший завод «Лукойла» простаивал с 2012 года из-за проблем с поставками сырья. В феврале 2017 года Lukoil Chemical B.V. продал предприятие Ильхаму Мамедову через кипрскую компанию Xedrian Holding Ltd и Techinservice Limited (Великобритания).

Фото: facebook.com/МВД Украины