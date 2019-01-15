Медведев предложил пересмотреть требования к бизнесу

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня предложил к 1 февраля 2020 года отказаться от избыточных требований, тем самым упростив жизнь бизнесу. В качестве удачного примера он привел опыт МЧС в сфере пожарной безопасности. Видео с выступлением политика опубликовал телеканал «Россия 24».

Выступая на Гайдаровском форуме, Медведев остановился на проблеме контроля и надзора. По словам премьер-министра, в России действуют более 9000 обязательных нормативных актов, устанавливающих требования. Их число, предъявляемых к бизнесу при проверках, необоснованно завышено. Многие нормы создавались еще во времена СССР, поэтому устарели морально и технологически. Он заявил, что важно снизить нагрузку на предпринимателей – это необходимо для экономического рывка. Для этого нужно пересмотреть систему требований, в первую очередь, в таких сферах, как: промышленная безопасность, санитарно-эпидемиологический надзор и ветеринария.

Эту задачу можно решить с помощью «регуляторной гильотины». Она заключается в следующем: положения документов, которые содержат обязательные требования и не будут одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Эта мера позволит избавиться от избыточных и неэффективных требований.

«В соответствии с таким механизмом можно бы пересмотреть все эти требования к 1 февраля 2020 года с точки зрения современных реалий. Есть хороший опыт МЧС, который на подобные принципы перешел в сфере пожарной безопасности. Был принят еще в 2008 году специальный технический регламент», – сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил: на совещании руководители контрольных и надзорных органов сказали, что можно пойти на этот шаг, но с предварительной подготовкой. Результат работы – прозрачная система контроля, которая нацелена на решение задач безопасности и ускорение экономического роста. Медведев пообещал дать поручение аппарату кабмина подготовить «дорожную карту», чтобы обеспечить эту работу.

Фото: government.ru