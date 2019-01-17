Власти Красноярского края усиливают меры пожаробезопасности к Универсиаде

Власти Красноярского края усиливают меры пожарной безопасности в рамках подготовки ко Всемирной зимней Универсиаде. Об этом сообщает Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

Совещание прошло в первую рабочую неделю января на территории новой пожарной части в Красноярске. В нем приняли участие зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов, временно исполняющий обязанности руководителя регионального управления МЧС Вадим Сизых и глава краевого агентства ГО, ЧС и пожарной безопасности Александр Эйдемиллер. Цыканов отметил, что под особым контролем противопожарной службы находятся объекты Универсиады. К этому событию спасатели усиливают охрану объектов города. Для этого, в частности, в селе Овсянка (примерно 20 км. от Красноярска) к марту откроют модульное пожарное депо. Новый объект защитит четыре населенных пункта: поселки Усть-Мана, Слизнево, Манский и село Овсянка.

Участники совещания также обсудили готовность спасателей к обеспечению безопасности Универсиады, обеспеченность их пожарно-техническими средствами и современной техникой. Кроме того, специалисты осмотрели новую пожарную часть, которую возвели для повышения противопожарной защиты и с учетом повышения оперативности реагирования.

Добавим, Всемирная Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. В ней примут участие спортсмены в возрасте от 17 до 25 лет – студенты и выпускники учебных заведений. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Там же, в Красноярске», 14 марта, состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Зарегистрироваться на мероприятие можно по E-mail mail@ogneportal.ru или заполнить форму заявки.

Фото: vk.com/krsk2019