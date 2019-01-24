Зиничев предложил ввести внезапные проверки торговых центров

Глава МЧС России Евгений Зиничев для повышения пожарной безопасности предложил устраивать внезапные проверки и страховать объекты с массовым пребыванием людей. Об этом глава ведомства заявил 23 января в Железноводске на совещании по подведению итогов работы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Зиничев рассказал об инициативах ведомства в сфере повышения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, отметив категорию «торговые центры». По его словам, отдельные помещения ТЦ занимают арендаторы, поэтому бессмысленно их проверять. За пожарную безопасность центра обычно отвечает управляющая компания, так что логично весь объект в целом. Также необходимо ввести еще одну меру.

«Обязательно подобные объекты должны быть застрахованы, тогда сам собственник будет заинтересован в обеспечении пожарной безопасности. Мы в этом направлении движемся и готовим изменения»,– сказал Евгений Зиничев.

Он добавил, что ведомство уже разработало поправки на повышение пожаробезопасности. В случае их принятия инспекторы госпожнадзора смогут проводить профилактические рейды на объектах с массовым пребыванием людей. Более того, по мнению главы ведомства, проверять эти места нужно без предупреждения. Сейчас госпожнадзор предупреждает собственника за несколько дней до возможной проверки.

Напомним, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» МЧС России разработало законопроект о повышении мер пожаробезопасности в местах с массовым пребыванием людей. Ведомство предложило, в частности, проверять объекты в целом, а не отдельные организации, ввести лицензирование проектирования средств обеспечения пожарной безопасности, вернуть госпожнадзору право участвовать при проведении экспертизы проектной документации общественных зданий, а также выдаче разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Подобный законопроект был внесен в Госдуму 25 июля 2018 года, но дальше одобрения в первом чтении дело не пошло: депутаты продлили срок внесения поправок в документ до 10 февраля.

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Фото: mchs.gov.ru