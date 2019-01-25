Производство плит из минваты выросло на 6,4 %

Российские предприятия в 2018 году выпустили 38,1 млн кубометров продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные». Об этом сообщает ресурс Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

Относительно 2017 года наблюдается положительная динамика производства теплоизоляции – 6,4 %. В декабре объемы выпуска составили 3 млн кубометров, что повторяет показатель 2017 года и на 5 % меньше ноября 2018.

Рост обеспечили в основном предприятия Центрального, Приволжского и Уральского федерального округов – на них пришлось в сумме 73 % всего производства минеральной ваты. В ЦФО объемы выпуска теплоизоляции выросли на 11 % (с 12,1 млн кубометров до 13,46 млн), в Поволжье – на 3 % (с 7,86 млн до 8,1 млн), а на Урале – на 17,6 % (с 5,3 млн до 6,23).

Отметим, производство минеральной теплоизоляции выросло благодаря переориентации отечественных производителей на европейский рынок. Об этом на международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Тюмени рассказал заместитель главного инженера по развитию «Тизола» (Нижняя Тура) Евгений Кузнецов. По его словам, сейчас крупнейшие российские предприятия ориентированы на поставки минераловатной изоляции на Запад, поскольку Европа отказалась от использования полимерных утеплителей.

Фото: frayer-man.livejournal.com