Эксперты установили причину пожара в гипермаркете «Лента»

Эксперты установили причину пожара в питерском гипермаркете «Лента» на Обводном канале. Как сообщает «Фонтанка.ру», за возгорание может ответить оператор разгрузчика, который случайно сместил поддон с жидкостью для розжига. Об этом депутату Госдумы Михаилу Романову сообщил в ответе на запрос прокурор Северной столицы Сергей Литвиненко.

По словам главы надзорного ведомства, выполняя позгрузку палет с товаром на стеллажи, работник сместил один из краев поддона и не сообщил об этом руководству. Более того, он решил дальше разгружать товар. После крена поддона с высоты четырех метров на пол посыпались бутылки с жидкостью для розжига. Горючее содержимое вспыхнуло от искры электроштабелера. Называется также фамилия работника – Кириченко.

Как отметили в надзорном ведомстве, дознаватели Адмиралтейского района Санкт-Петербурга отказались возбуждать уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества по неосторожности»). Однако прокуратура отменила это решение, чтобы проверить наличие в действиях оператора признаков преступления. Надзорное ведомство рекомендовало дознавателям оценить возможность возбуждения уголовного дела по факту нарушения требований пожарной безопасности. Сейчас силовики ведут дополнительную проверку.

Добавим, виновному по ч. 1 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности») грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо ограничение свободы, принудительные работы, лишение свободы – на срок до трех лет.

Как писал «Огнепортал», сильный пожар в гипермаркете «Лента» произошел 10 ноября 2018 года. Огонь охватил здание в центре города на площади 4,8 тыс. квадратных метров, при этом обрушилось 3,2 тыс. «квадратов» кровли. Пожарные справились с пламенем за 7,5 часов. Как отмечали источники, в здании не сработали системы пожаротушения. Однако пресс-служба «Ленты» опровергла эту информацию. Кроме того, в компании отметили, что гипермаркет был застрахован, и страховка покроет весь ущерб от ЧП. Уже тогда специалисты заявляли, что пожар мог произойти по вине сотрудников гипермаркета: кто-то случайно уронил емкость с горючей жидкостью.

Пожар в «Ленте» прокомментировали эксперт «Огнепортала» вице президент по науке НПО «Пульс», д.т.н., профессор, академик НАН ПБ, почетный профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Евгений Мешалкин. Он сравнил ЧП с пожарами в казанском «Адмирале» и подмосковной «Синдике». По его словам, обычно конструкции в таких зданиях обрушаются за 15-20 минут.

Фото: fontanka.ru