Замглавы начальника МЧС Хакасии избежал наказания за гибель 19 человек

Бывший первый заместитель главы управления МЧС по Республике Хакасия Олег Климонтов избежал наказания за гибель 19 человек при пожарах. Абаканский гарнизонный военный суд 25 января амнистировал экс-сотрудника ведомства.

Прокуратура региона передала материалы дела в суд 25 мая 2018 года. Как сообщает надзорное ведомство, Олег Климонтов обвинялся в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). События, давшие повод для возбуждения дела, произошли в апреле 2015 года. По версии следствия, жители республики, которые находились в зоне покрытия сигналов оповещения, из-за бездействия Климонтова не получили информацию о пожарах, не смогли подготовиться к ним и обезопасить себя.

«Ненадлежащее исполнение обвиняемым своих должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе повлекло смерть 19 человек, 76 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести»,– отметили в прокуратуре Хакасии.

Как уточняет «Коммерсант», в 2015 году природные пожары охватили шесть из восьми районов Хакасии. В результате возгораний погиб 31 человек, огонь уничтожил 1,4 тыс. домов, специалисты оценили ущерб в 7 млрд рублей. Силовики тогда возбудили несколько уголовных по факту ЧП. Полковнику Олегу Климонтову предъявили обвинение в халатности и отпустили под подписку о невыезде. Затем он уволился из рядов МЧС по собственному желанию. В июне 2018 года Абаканский гарнизонный военный суд начал рассматривать дело Климонтова. Слушания продолжались более полугода. В конечном счете суд признал экс-спасателя виновным в халатности и приговорил к лишению свободы на срок четыре года (максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде семи лет колонии, прим. ред.). Однако Климонтов все же остался на свободе.

«На основании постановления Государственной Думы от 24 апреля 2014 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» Климонтов освобождён от наказания по настоящему приговору и считается несудимым»,– сообщили в суде.

Суд также частично удовлетворил гражданские иски о возмещении морального вреда четырех человек и отказал в требованиях 9 потерпевшим, еще 11 истцов отказались от претензий.

«Коммерсант» добавляет, что в феврале 2016 года также избежала наказания глава Ефремкинского сельсовета Хакасии Наталья Вразовская, халатность которой привела к уничтожению поселка Трошкин.

Фото: 24.mchs.gov.ru