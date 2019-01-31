Ученые Сингапура превратили кофейные отходы в антипирен

Ученые международного университета Наньянг Политекник (Сингапур) создали новый огнезащитный состав из органических отходов. В качестве антипирена они использовали кофейную гущу, сообщает вуз.

Над проектом работали доктор Генри Ленг и трое студентов-старшекурсников. Материал состоит из кофейных отходов, отвердителя и эпоксидной смолы. В ходе экспериментов команда опробовала десятки сочетаний эпоксида, отвердителя и кофейной гущи, пока не получили идеальное соотношение компонентов.

Как отмечает издание Today, студенты собирали кофейные отходы по всему студенческому городку, а по вечерам «лепили» кубики с различными полимерами. В итоге члены команды выбрали эпоксидную смолу в качестве подходящего композита. Цена килограмма кофейно-эпоксидного композита составила около 12 сингапурских долларов (587 рублей).

Получившийся материал испытательная лаборатория оценила на категорию «НВ». По стандарту UL94 («Стандарт испытаний на воспламеняемость и противопожарную безопасность пластиковых материалов, использующихся в устройствах и системах») это означает медленное горение горизонтально лежащего образца с толщиной стенки 3 мм при скорости горения не менее 76 мм/мин.

Команда планирует в ближайшие 6 — 8 месяцев сертифицировать продукт. Ожидается, что новый композит может появиться на рынке через три года.

Фото: ymc.com.sg