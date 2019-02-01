Два торговых центра сгорели в Дагестане

Два торговых центра сгорели сегодня утром в Кизляре. Площадь пожара превысила 1,5 тыс. квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

Сигнал о возгорании кровли четырехэтажки поступил на пульт спасателей в 07:30 утра по местному времени. На место ЧП выехали три единицы техники и 12 человек. По данным ТАСС, вспыхнул ТЦ «Планета люкс». Огонь, как сообщили информагентству в мэрии, охватил объекты на площади 8 тыс. квадратных метров. К моменту прибытия пожарных из-за плотной застройки пламя перекинулось на соседний торговый центр «Союз». В итоге сгорели два торговых центра.

Спустя два часа после вызова ведомство объявило о ликвидации открытого огня.

«Предварительная площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Пострадавших нет. К ликвидации последствий происшествия привлечено 60 человек и 13 единиц техники»,– сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

К полудню пожарные полностью справились с возгоранием. В ликвидации последствий ЧП участвовали 77 человек, в том числе 45 сотрудников МЧС.

Огонь, по данным ТАСС, полностью уничтожил два торговых центра, а также повредил несколько соседних магазинов. Сейчас на месте работают экстренные и правоохранительные службы, а также прокуратура Кизляра. Специалисты устанавливают причину пожара. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки.

Напомним, в 2018 году после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» по всей стране прошли массовые проверки мест с массовым пребыванием людей, а особое внимание уделялось торговым центрам. Пожары на этих объектах происходили и после проверок, но в этот раз обходилось без жертв. Так, 17 апреля в Архангельске сгорел ТЦ «Фокус», 5 июня в Казани – «Порт», 18 ноября во Владивостоке – «Бум».

Фото:05.mchs.gov.ru/МЧС по Дагестану

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