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В центре Москвы сгорел дом-памятник: шестеро погибли

Наталья Кузнецова 04.02.2019 В России, Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в старинном доме в центре Москвы, сообщает столичное СУ СКР.

ЧП произошло в ночь на 4  февраля. Сигнал о возгорании в квартире на 5 этаже здания на Никитинском бульваре, 12,  поступил на пульт спасателей в 0:55. Спустя три часа сотрудники ведомства локализовали пламя, а в 05:10 утра было объявлено о ликвидации пожара, говорится в сообщении московского ГУ МЧС России. Спасатели эвакуировали из горящего дома 42 жильца. В борьбе с огнем были задействованы 80 человек и 25 единиц техники.

Как уточняет ТАСС, в горящем доме рухнули перекрытия между четвертым и пятым этажами. Огонь по деревянным перекрытиям распространился на соседние четвертый и шестой этажи, что привело к обрушению на площади 300 «квадратов». Общая площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.

В свою очередь силовики после ЧП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам и более лицам). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах отмечают, что дом мог загореться из-за неисправности электрооборудования. Как сообщает Telegram-канал Mash.ю возгорание возникло в квартире дочери музыканта Юрия Башмета – она не пострадала. Ранения получили три человека.

По уточненным данным ТАСС, при осмотре места ЧП были найдены еще два тела. По словам представителя столичного СУ СКР Юлии Ивановой, один погибших – ребенок.

Добавим, дом на Никитинском бульваре, по данным ресурса «Моя Москва», построил для служащих Государственного банка в период с 1910 по 1914 годы архитектор Богдан Нилус. Затем, с 1922 по 1926 годы дом перестраивался. Дом относится к объектам культурного наследия, в нем находятся не менее 100 квартир и два десятка организаций (кафе, рестораны, салоны красоты).

Фото: ТАСС

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