Противогазы не панацея: в МЧС России прокомментировали новый ГОСТ

МЧС России разъяснило характер применения ГОСТа Р 58202-2018 «Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации». Документ вступил в силу 1 февраля 2019 года.

Как отметило ведомство, новый стандарт не обязателен для применения и носит рекомендательный характер. Кроме того, министерство не участвовало в создании документа. Новый ГОСТ разработала Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности» (НСОПБ), отмечается в стандарте.

Документ предусматривает оснащение объектов с массовым пребыванием людей средствами индивидуальной защиты (самоспасатели, противогазы, респираторы и огнестойкие накидки), применения, расчета нужного количества и места их размещения.

Спасательное ведомство, в свою очередь, отметило, что средства защиты не спасут от пожара. Более того, законодательство предусматривает обязательное оснащение ими дежурного персонала больниц, интернатов, детских домов, поскольку при пожаре эти сотрудники эвакуируют людей.

«Наличие самоспасателей и других средств индивидуальной защиты, даже если администрация объекта сможет обеспечить ими всех посетителей, не является панацеей от всех опасных факторов пожара. Самоспасатели обеспечивают защиту исключительно от токсичных продуктов горения, но от таких факторов как высокая температура, тепловой поток, отсутствие видимости в дыму не спасают. Кроме того, фильтрующие самоспасатели не смогут защитить человека в случае снижения концентрация кислорода в воздухе. Пожарные инспекторы не будут считать отсутствие самоспасателей нарушением требований пожарной безопасности»,– сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве также добавили, что средства защиты могут быть опасны. Дело в том, что у человека может появиться чувство ложной защищенности, что приведет к неправильной оценке риска пожара. Еще важно учитывать время на раздачу самоспасателей и инструктаж по их использованию. Таким образом, при быстром распространении огня можно потерять ценное время на эвакуацию.

Авторы стандарта, представители НСПОБ, считают иначе. Как отмечает пресс-служба организации, создание документа вызвано острой необходимостью предотвратить повторение кемеровской трагедии (ТРЦ «Зимняя вишня», прим. ред.) и обеспечить максимальную безопасность в местах с массовым пребыванием людей. Благодаря средствам защиты человек сможет безопасно покинуть зону ЧП и дождаться помощи.

Фото: vest-news.org