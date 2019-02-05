Рынок вспучивающихся огнезащитных покрытий превысит 1 млрд долларов США

Мировой рынок вспучивающихся огнезащитных покрытий к 2025 году достигнет 1,29 млрд долларов США. Такой прогноз сделали аналитики Adroit Market Research, пишет агентство Reuters.

По данным на 2017 год, объем рынка составлял 888,1 млн долларов США или на 31 % меньше прогнозируемого. На росте рынка скажутся такие факторы, как: положительная динамика в строительстве, рост нефтегазовой отрасли, ужесточение противопожарных правил и повышение осведомленности жителей о значении огнезащитных покрытий.

Более половины рынка вспучивающихся ЛКМ займут материалы, применяемые в общегражданском строительстве. Спрос подтолкнет увеличение численности городского населения, а значит, рост строительства зданий, требующих современных решений в сфере пожарной безопасности, индустриализация.

Менее половины рынка огнезащитных материалов в 2017 году составляли покрытия для углеводородного пожара – 422,5 млн долларов США. Ожидается, что к 2025 году этот показатель достигнет 599,3 млн долларов США (+41,8 %). На положительной динамике скажется мировой рост нефтегазовой отрасли.

Эксперты также выделяют тенденции составов покрытий. Компании стремятся создавать экологически чистые продукты с использованием натурального сырья. В частности, применяются материалы на основе эпоксидной смолы с растительными соединениями.

Напомним, эксперты агентства Global Market Insighs прогнозировали увеличение рынка пассивной огнезащиты до 20 млрд долларов США к 2024 году. По мнению аналитиков, на спросе скажется ужесточение законодательства в сфере пожаробезопасности, рост числа возгораний, повышение смертности при ЧП и разработка новых покрытий.

Фото: svydisprom.kz