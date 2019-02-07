В МЧС России появилось управление пожарной охраны

В МЧС России продолжаются реформы. Спасательное ведомство создало Главное управление пожарной охраны и Департамент спасательных формирований создано в МЧС России, сообщают РИА Новости.

Об этом 6 февраля заявил заместитель главы министерства Александр Гурович. По его словам, новое управление создано вместо департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России.

Гурович добавил, что ведомство увеличит численность основных подразделений – департамента оперативного управления и департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

Добавим, 6 февраля прошлоитоговое заседание коллегии МЧС России. На нем обсуждались основные проблемы ведомства, изменения и приоритеты работы.

Как писал «Огнепортал», накануне 2019 года президент России Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС РФ с 825 до 996 человек и ввел новую должность замминистра. Число структурных подразделений выросло с 22 до 26

Фото: mchs.gov.ru