Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

В МЧС России появилось управление пожарной охраны

Наталья Кузнецова 07.02.2019 В России, Новости

В МЧС России продолжаются реформы. Спасательное ведомство создало Главное управление пожарной охраны и Департамент спасательных формирований создано в МЧС России, сообщают РИА Новости.

Об этом 6 февраля заявил заместитель главы министерства Александр Гурович. По его словам, новое управление создано вместо департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС России.

Гурович добавил, что ведомство увеличит численность основных подразделений – департамента оперативного управления и департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС.

Добавим, 6 февраля прошлоитоговое заседание коллегии МЧС России. На нем обсуждались основные проблемы ведомства, изменения и приоритеты работы.

Как писал «Огнепортал», накануне 2019 года президент России Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС РФ с 825 до 996 человек и ввел новую должность замминистра.  Число структурных подразделений выросло с 22 до 26

Фото: mchs.gov.ru

Тэги

Смотрите также

МЧС России требуется более 107 тысяч единиц новой техники

Помимо кадровых проблем в МЧС России имеется острая нехватка техники. Об этом на итоговом заседании …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2018 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей