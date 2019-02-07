МЧС России требуется более 107 тысяч единиц новой техники

Помимо кадровых проблем в МЧС России имеется острая нехватка техники. Об этом на итоговом заседании коллегии ведомства заявил первый замминистра Александр Чуприян, сообщает ТАСС.

Как отметил Чуприян, сейчас в распоряжении спасателей имеется свыше 7,3 тыс. единиц оборудования, а купить необходимо более 107 тыс.

«Иначе говоря, дефицит техники и специального оборудования составляет более 90 %»,– сказал Александр Чуприян.

Особенно остро ощущается нехватка средств радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), инженерного вооружения, автомобильной и медицинской техники.

Напомним, после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», летом 2018 года, начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко заявил об острой нехватке кадров и критическом техническом оснащении сотрудников. По его словам, в пожарную охрану требуется 23,1 тыс. человек, 10,8 тыс. – в дежурный караул. Более того, у 67 % основной пожарной техники и 73% специальной аппаратуры превышены сроки эксплуатации.

Фото: mchs.gov.ru