Ученые САФУ создают огнестойкий композит на основе базальта

Российские ученые подобно их китайским коллегам придумали огнестойкое подобие дерева. Сейчас над созданием экологичного композита на основе базальта и древесины работают специалисты Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ).

Как сообщает пресс-служба вуза, ученые кафедры композиционных материалов и строительной экологии САФУ придумали технологию изготовления материала, устойчивого к огню и перепадам температур. В основе разработки – замещение растительной матрицы дерева минеральным компонентом (гранит, базальт, кварц). Проект ученых называется «Коллоидно-химические аспекты технологии получения инновационных строительных материалов путем минерализации древесной матрицы». Его главная задача – объединить лучшие качества древесины и камня в одном материале.

Научный руководитель проекта доктор химических наук профессор Аркадий Айзенштадт отметил, что процесс создания «каменной древесины» специалисты копируют с природы.

«В естественных условиях такие процессы протекают столетия, а мы уверены, что можем ускорить их с помощью определенных химических соединений и режимных параметров»,– сказал Айзенштадт.

По его словам, ученые планируют получить ряд патентов на разработку. Сейчас специалисты проводят серию поисковых экспериментов.

В конечном счете, может получиться огнестойкий материал с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Более того, для выпуска этого продукта нужны невостребованные остатки древесины, а значит, возможно создание безотходного производства.

Как писал «Огнепортал», в августе 2018 года появилась информация о разработке ученых Хэфэйского научно-исследовательского института физических наук Китайской академии наук. Сотрудники создали полимерную древесину, устойчивую к огню. В ходе экспериментов они заменили лигнин дерева на резольную смолу, которую смешали с уксусной кислотой, водой и хизотаном.

Фото: narfu.ru