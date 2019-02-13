Ученые из США создали материал для повышения огнестойкости пенополиуретана

Исследователи Техасского университета A&M придумали огнезащитное покрытие из нетоксичных компонентов, которое позволяет снизить воспламеняемость пенополиуретана. Материал в перспективе способен повысить безопасность текстиля, мягкой мебели и изоляции, сообщает Техасский университет.

В проекте участвует группа ученых во главе с доктором Хайме Грунланом с факультета машиностроения им. Дж. Майка Уокера ’66. Само новое покрытие – результат сотрудничества Грулана и ученых Королевского технологического института в Стокгольме (Швеция). Исследователи из Швеции специализируются на изучении наноцеллюлозы, поэтому смогли дать американским коллегам необходимые компоненты для экологичного материала. Таким образом, в основе разработки – целлюлоза и глина как скрепляющий элемент.

«Уникальность этого текущего исследования заключается в использовании двух природных наноматериалов: глиняные наночастицы и целлюлозные нанофибриллы. Насколько нам известно, эти ингредиенты никогда не использовались для создания теплозащитного или огнестойкого покрытия в виде многослойной тонкой пленки, осажденной из воды»,– заявил Хайме Грунлан.

Чтобы проверить материал, исследователи обработали им гибкий пенополиуретан и обожгли его с помощью бутановой горелки. Как показал опыт, пенополиуретан, обработанный огнезащитным покрытием, остается целым, тогда как материал без защиты сразу оплавляется.

По словам Грунлана, такой эффект достигается благодаря структуре стенок покрытия нанобрикета, которая снижает температуру. Также новый материал создает изолирующий кокс и уменьшает выделение паров. Кроме того, покрытие создает кислородный барьер для пластмассовых пленок.

Добавим, свой способ снизить горючесть пенополиуретана предложил российский ученый Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Маниян Висах Путхенпуракалчира. В июле 2018 года он выиграл грант на разработку антипирена, который позволит обезопасить горючие радиопоглощающие материалы и поролон, применяемый для изготовления мебели и отделки детских комнат.

Фото: engineering.tamu.edu