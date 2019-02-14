PPG расширил линейку термостойких покрытий

Компания PPG расширила линейку термостойких АКЗ-покрытий. Компания в понедельник, 12 февраля, представила новый продукт – PPG Hi-Temp 900. Материал предназначен для использования в нефтегазохимии и других отраслях промышленности, сообщает концерн.

PPG Hi-Temp 900 представляет собой двухкомпонентную систему, наносимую одним слоем. ЛКМ отверждается при температуре окружающей среды и быстро достигает высокой прочности. Материал устойчив к температурам от -185 градусов по Цельсию до +316, в сухих условиях – до +482 градусов по Цельсию (900 градусов по Фаренгейту).

Производитель заверяет, что продукт идеально подходит для производителей металлической продукции, которым необходимо ускорить время нанесения покрытия. По словам технического директора PPG по защитным и морским покрытиям Дика Бетцига, новый материал будет полезен нефтеперерабатывающим и нефтехимическим компаниям, а также предприятиям других отраслей промышленности, работающими с высокими температурами.

Добавим, линейка покрытий Hi-Temp помимо нового продукта включает материалы Hi-Temp 1027, Hi-Temp 770HB и 880. Термостойкие ЛКМ появились в портфеле PPG после приобретения активов Hi-Temp Coatings Technology — поставщика высокотермостойких и изоляционных покрытий. Окончательное соглашение о покупке компании было достигнуто в 2014 году.

Фото: charts-stock.com