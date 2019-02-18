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В Красноярске состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

Наталья Кузнецова 18.02.2019 В России, Новости

В Красноярске 14 марта пройдет вторая по счету Международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Участники обсудят новые разработки в сфере огнезащитных материалов, систем пожаротушения для объектов нефтегазовой промышленности, тушение резервуаров и другие актуальные темы.

Доклады на конференции представят, в частности, компании «О3-Коутингс» (Москва), ПО «Спецавтоматика» (Бийск), «ОСК Групп» (Москва), «Технос-М+» (Нижний Новгород), «Каланча» (Москва), Rockwool, «Тромбон» (Москва) и Knauf. На мероприятии выступит эксперт конференции – начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов.

Международную конференцию завершит интерактивная сессия вопросов и ответов, на которой участники смогут обсудить доклады и проблемы в сфере огнезащиты. Экспертом интерактивной сессии и конференции станет вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ (Москва) Олег Ламкин.

Подать заявку на участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» можно по E-mail: mail@ogneportal.ru или по этой ссылке.

Добавим, первая конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» прошла в Красноярске 24 марта 2016 года. В ней приняли участие компании RedBuilding, AkzoNobel, «Химцентр», ТД «Вермит», «Promat», Rockwool, «О3-Инжиниринг», Knauf, «НОРТ» и другие.

Участники ознакомились с зарубежными и отечественными разработками в области огнезащиты и обсудили такие актуальные вопросы, как: добровольная сертификация материалов, дефицит отечественной сырьевой базы, ответственность производителей за качество огнезащитной системы, трактовка испытательными лабораториями условий испытания материалов.

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