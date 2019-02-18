Евгений Кузнецов: закон о повышении мер пожаробезопасности облегчит жизнь бизнесу

Принятие закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора» приведет к унификации требований по пожарной безопасности и может облегчить жизнь бизнесу. В этом уверен руководитель секции Средства огнезащиты Ассоциации «Союз 01» Евгений Кузнецов.

Эксперт пояснил «Огнепорталу», что в случае возврата МЧС РФ функций по контролю за состоянием пожарной безопасности на полном жизненном цикле объекта (от создания проекта до конца эксплуатации) изменится системный подход. Сейчас на стадии проекта и строительства контроль на объекте ведет стройнадзор, а после трех лет эксплуатации – МЧС России. Поэтому нередко требования этих ведомств рознятся.

«Я приветствую стремление объединить и возложить ответственность на одном лице от момента проектирования объекта до окончания его эксплуатации. После принятия закона произойдет унификация требований по пожарной безопасности. Изначально выполнив все требования, специалист может быть спокоен, что его объект будет эксплуатироваться в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Дело в том, что не будет разницы в требованиях как на момент «заселения», так и спустя три года»,– рассказал Евгений Кузнецов.

В то же время возникают вопросы: как быть со специалистами стройнадзора, которые за 12 лет накопили немалый опыт и знания в сфере надзора за пожаробезопасностью (этот вопрос не поднимали на «круглом столе»), и где МЧС России возьмет необходимые кадры.

По его словам, также может быть решена и проблема качества огнезащитной продукции. Минэкономразвития России на мероприятии сообщило о том, что подало в Государственную Думу законопроект о возложении на ведомство права отзыва действующих сертификатов. Кроме того, МЧС России может получить функции по контрольной закупке и проверке стройматериалов на возводимых объектах и в торговых сетях (это предложение подала уральская инициативная группа, прим. ред.).

Напомним, 14 февраля в Госдуме прошел «круглый стол», посвященный совершенствованию законодательства в сфере пожарной безопасности. На нем обсудили законопроект об изменении работы госпожнадзора. Участники предложили, в частности, закрепить в документе понятия «объект с массовым пребыванием людей» и «муниципальный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности».