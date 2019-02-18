«Союз 01» предложил запретить применение полимерных утеплителей в кровлях зданий

Члены «Союза 01» предложили увеличить нормы огнестойкости бесчердачных покрытий и запретить применение полимерных утеплителей в кровлях зданий с массовым пребыванием людей. Изменения в законодательстве они представили 14 февраля на «круглом столе» в Государственной Думе. Презентация «Союза 01» имеется в распоряжении «Огнепортала».

Как сообщает организация, кровельная система площадью в 7 тыс. кв. метров (под ней одновременно могут находиться 2,1 тыс. человек) может обрушиться через 15 минут после начала пожара.

«По оценкам ведущих испытателей, при должном уровне подготовки образцов для испытаний, тесты на 15 минут по требованиям ГОСТ 30403 пройдут даже те кровельные системы, где в качестве утеплителя будут использоваться только горючие полимерные материалы»,– отмечается в презентации.

«Союза 01» отмечает, пожар на объектах с бесчердачными покрытиями развивается через перекрытие зданий. Такое развитие событий можно было наблюдать, к примеру, в ТЦ «Зимняя вишня», питерском гипермаркете «Лента» и на «Оренбургском заводе промышленного цинкования» – во всех случаях происходило возгорание кровли. Крыша обрушилась в киноцентре «Зимней вишне», бесчердачное перекрытие – под Оренбургом.

«Наглядный фактор распространения огня покрытие зданий объясняется наличием в системах бесчердачных покрытий горючих полимерных утеплителей. Нонсенс заключается в том, что существующая нормативная база позволяет относить такие конструкции к “пожаробезопасным”», – сообщается в документе.

Поэтому, чтобы повысить пожаробезопасность объектов с массовым пребыванием людей, члены «Союза 01» предложили внести изменения в ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», увеличив нормы огнестокойсти бесчердачных покрытий и приравняв их к несущим элементам зданий и сооружений; запретить использование полимерных утеплителей в кровлях зданий торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей; пересмотреть методику испытаний кровельных систем на пожарную безопасность.

Напомним, сейчас Госдума рассматривает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». Документ был внесен в нижнюю палату парламента 25 июля 2018 года.

Фото: komitet2-16.km.duma.gov.ru