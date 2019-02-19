Ученые ЮФУ придумали «умный» датчик для пожарных извещателей

Ученые Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (ЮФУ) создали умный прибор, который определяет какие материалы горят. Об этом сообщает «Деловой Ростов».

Работу над прибором вели сотрудники кафедры нанотехнологий и микросистемной техники ЮФУ. По словам заведующего кафедрой кандидата технических наук Алексея Коломийцева, каждое исследование направлено на конкретный результат. Одно из них было посвящено созданию прибора для повышения пожарной безопасности.

«По заказу МЧС мы создали датчик для пожарных извещателей, который может определить, какие материалы горят: дерево, сигарета или полимерные материалы. Он дает сигнал пожарным о том, какие средства тушения необходимо применить»,– сказал специалист.

Он не уточнил, на какой стадии сейчас находится разработка и выйдет ли прибор в серию. Однако, как отметил Коломийцев, многие проекты дальше мелкосерийного производства не продвигаются. Дело – в цене.

Специалист добавил, что задача ученых, прежде всего, придумать, разработать и запустить, а производить для них слишком дорого. За штучные образцы пока готовы платить военные, а потребительский рынок не готов отдавать большие деньги.

Фото: rb7.ru