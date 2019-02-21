Компания PPG представила новое огнезащитное покрытие

Концерн PPG Industries 19 февраля в Хьюстоне (штат Техас) представил огнезащитное покрытие нового поколения PITT-CHAR NX. Об этом сообщает издание CoatingsPro.

Продукт представляет собой двухкомпонентный вспучивающейся состав на основе эпоксидной смолы со 100 % сухим остатком. Состав и технические особенности разработки не раскрываются. Уточняется лишь, что система весит как минимум на 15 % меньше аналогичных эпоксидных покрытий.

Как заверяет производитель, ЛКМ эффективен при температурах от -40 до +80 градусов по Цельсию. Покрытие отличается прочностью и эластичностью. Антикоррозийный огнезащитный материал предназначен для использования в энергетике, химической, нефтегазовой, транспортной и других отраслях промышленности.

Продукт обеспечивает защиту трубопроводов, противопожарных перегородок, переборок, технологического оборудования и других металлоконструкций. ЛКМ можно применять для покрытия наземных и морских объектов.

Напомним, на днях PPG представил новое термостойкое покрытие Hi-Temp 900 для применения в условиях экстремальных температур.

Фото: facebook.com/pg/CoatingsProMag